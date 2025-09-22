El sector lácteo indio da la bienvenida a las reformas de GST, los consumidores para ver los beneficios de los precios







La reciente implementación de Reformas GST ha sido bienvenido por los principales actores del sector lácteo indio, con compañías como Amul y Mother Dairy transmitiendo los beneficios directamente a los consumidores.

Hablando de Anand, la directora gerente de Amul, Jayen Mehta, destacó el impacto de las tasas de GST reducidas en la cartera de productos de la compañía. «Ayer, el Primer Ministro habló sobre el impacto de las reformas de GST en el país. En Amul, estamos muy contentos de informar que hemos aprobado todo el beneficio de la reducción de GST a todos nuestros consumidores. La reducción en GST en GHEE del 12 por ciento al 5 por ciento, de manera similar en la mantequilla y el queso del 12 por ciento al 5 por ciento», y en los helados del 18 por ciento al 5 por ciento, traerá una reducción significativa de los precios de la mantequilla y el queso «, para el 5 por ciento», para los consumidores, de los consumidores, de los precios, de un porcentaje de un 5 por ciento, traerá una reducción significativa de los precios de los precios «. Dijo Mehta.

#MIRAR | Anand, Gujarat: Sobre la implementación de las reformas de GST, el MD de Amul, Jayen Mehta, dice: «Ayer, el primer ministro habló sobre el impacto de las reformas de GST en el país. En Amul, estamos muy contentos de informar que realmente hemos aprobado todo el beneficio de la reducción de GST a todos nuestros … pic.twitter.com/vlgrzitntv – tampoco (@ani) 22 de septiembre de 2025

Además, señaló que se espera que las reformas beneficien no solo a los consumidores sino también a millones de productores de lácteos a largo plazo. «Con el aumento de la demanda, verá un beneficio transmitir a millones de nuestros productores. Estamos agradecidos con el Gobierno Para estas fantásticas reformas que han hecho que la nutrición sea asequible para las masas y proporcionó una fuente garantizada de sustento a millones de productores de leche asociados con la industria láctea ”, agregó Mehta.

Haciéndose eco de sentimientos similares, el director gerente de la madre láctea, Manish Bandlish, dijo: «Este es un muy buen paso tanto para las compañías como para los consumidores. Ahora, todos nuestros productos han llegado a un cero por ciento o una losa del cinco por ciento. La implementación se ha completado, y el consumidor se beneficiará de ella a partir de hoy. Es un muy buen paso para aumentar el consumo».

#MIRAR | En la nueva losa de GST que entra en vigencia hoy, la directora gerente, Mother Dairy, Manish Bandlish dice: «Este es un muy buen paso tanto para las compañías como para los consumidores. Ahora, todos nuestros productos han estado bajo un cero por ciento o una losa del cinco por ciento. La implementación tiene … pic.twitter.com/umyevsagwi – tampoco (@ani) 22 de septiembre de 2025

El Reducciones de tasa de GSTque entran en vigencia hoy en día, son parte de los esfuerzos gubernamentales más amplios para hacer que los productos esenciales sean más asequibles al tiempo que estimulan la demanda en la economía.

El primer ministro Narendra Modi afirmó el domingo que las reformas de GST en juego desde el lunes acelerarán la historia de crecimiento de la India, enfatizando que es un paso grande e importante para «Aatmanirbhar Bharat» y vinculando un impulso a los productos de ‘Swadeshi` con la prosperidad del país.

Dirigiéndose a la nación en la víspera de las auspiciosas navaratri, que marcará la implementación de las tasas de GST revisadas, Modi dijo que Swadeshi tendrá fuerza en la prosperidad del país de manera similar, impulsó el movimiento de libertad de la India.

«Tenemos que hacer de cada hogar un símbolo de Swadeshi. Tenemos que decorar cada tienda con Swadeshi (productos)», dijo.

El despliegue de la próxima generación Reformas GST Meses después de que su gobierno aumentara la exención del impuesto sobre la renta sobre las ganancias anuales de hasta Rs 12 lakh será una «doble bonanza» para los ciudadanos, ayudándoles a realizar sus sueños al reducir los gastos y aumentar los ahorros, dijo. Los ciudadanos salvarán Rs 2.5 lakh crore de las decisiones gemelas, dijo.

Instó a los estados a impulsar la fabricación y crear una atmósfera propicio para la inversión, diciendo que cuando el centro y los estados trabajan juntos, se realizará el sueño de una India autosuficiente.









Fuente