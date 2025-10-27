El sector de producción se convierte en apoyo, BRI distribuye KUR IDR 130,2 billones hasta septiembre de 2025

Jacarta – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk continúa fortaleciendo su papel estratégico en la ampliación del acceso a la financiación para las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) uno de los cuales es a través de la distribución de Crédito Empresarial Popular (KUR). Hasta finales de septiembre de 2025, BRI ha registrado una distribución de KUR de 130,2 billones de IDR a 2,84 millones de deudores, o equivalente al 74,40% de la asignación total BRI KUR en 2025 ascenderá a 175 billones de IDR.

La distribución de BRI KUR hasta finales de septiembre de 2025 sigue dominada por el sector de producción, que incluye agricultura, pesca, comercio, industria procesadora y otros servicios, con una porción del 64,31% de la distribución total. El sector agrícola es el principal contribuyente con una financiación que alcanza los 58,37 billones de IDR o el equivalente al 44,83% del total de KUR distribuido por BRI. Este logro refleja el compromiso de la BRI de fortalecer el sector real y mantener la seguridad alimentaria nacional.

El director presidente de BRI, Hery Gunardi, enfatizó que el financiamiento de KUR tiene un impacto real en el fortalecimiento del sector real y la creación de empleos en varias regiones. Hery dijo que BRI KUR tiene como objetivo ayudar a las MIPYMES a ser más productivas.

Hery Gunardi, presidente y director de la BRI

«Creemos que KUR no es sólo un instrumento financiero, sino un catalizador capaz de mover la economía popular. Al distribuir KUR, BRI está tratando de alentar a las MIPYMES a ascender en clase para que su contribución a la economía nacional sea mayor. Este paso es el papel de BRI en el fortalecimiento del crecimiento económico inclusivo, siendo las MIPYMES el principal apoyo», dijo Hery Gunardi.

La distribución de BRI KUR a los hogares aumenta constantemente de año en año. A finales de septiembre de 2025, se registró que alrededor de 18 de cada 100 hogares habían accedido a las instalaciones de BRI KUR. Esta cifra ha aumentado respecto a la cobertura de 2022 y 2023 que alcanzó a 14 hogares y 15 hogares. En conjunto, desde 2015 hasta septiembre de 2025, BRI ha distribuido KUR por valor de 1.387 billones de IDR a 45,5 millones de destinatarios.

«Este logro es una prueba clara del papel de la BRI a la hora de fomentar consistentemente la financiación productiva. En el futuro, la BRI seguirá comprometida a ser el principal socio para que las mipymes indonesias crezcan de forma sostenible», concluyó Hery. (LAN)