El sector de la televisión del Reino Unido enfrenta crisis de empleo

Mientras que los ejecutivos discutieron el futuro de la televisión en el Festival de TV de Edimburgo de esta semana, una nueva investigación ha expuesto una realidad clara: la fuerza laboral de la televisión de Gran Bretaña está experimentando una crisis laboral sin precedentes.

Un estudio exhaustivo de PíterLa Unión del Reino Unido para las Industrias Creativas, encuestó a más de 3.600 profesionales que trabajan en la producción de televisión británica, desde drama y documentales hasta comerciales y transmisión. Los resultados revelan una industria donde el desempleo ha alcanzado niveles alarmantes.

El desempleo actual afecta a casi la mitad de la fuerza laboral encuestada. Los trabajadores de drama informaron una tasa de desempleo del 45%, mientras que los de la programación sin guión enfrentaron el 46% de desempleo. Los trabajadores de producción comercial experimentaron dificultades similares al 46% de desempleo a marzo de 2025.

La investigación, que representa el examen más extenso del empleo televisivo del Reino Unido hasta la fecha, traza estos problemas a la turbulencia de la industria después de las huelgas de entretenimiento de los Estados Unidos y la posterior reducción del contenido comisionado. La recuperación ha sido lenta, con solo uno de cada cinco trabajadores que informan que la disponibilidad de trabajo ha vuelto a las condiciones previas al ataque.

Las dificultades económicas se extienden más allá de las simples cifras de desempleo. Más de dos tercios de los trabajadores de televisión, el 68%, informan dificultades para cubrir los gastos básicos de vida. La crisis afecta desproporcionadamente a las comunidades marginadas dentro de la industria.

Los trabajadores de antecedentes de clase trabajadora enfrentan tasas de desempleo más altas (42%) en comparación con los de orígenes más privilegiados (37%). Los profesionales discapacitados experimentan el desempleo al 44%, significativamente más alto que sus colegas no discapacitados con 39%. La encuesta también encontró que los trabajadores de antecedentes de minorías étnicas sufren un desempleo sustancialmente más alto que los trabajadores blancos, aunque no se detallaron cifras específicas.

El estudio descubrió condiciones de trabajo preocupantes que se extienden más allá de las estadísticas de empleo. Casi las tres cuartas partes de los encuestados (74%) creen que la industria de la televisión tolera la mala conducta que sería inaceptable en otros sectores. El acoso escolar y el acoso siguen siendo comunes, con el 61% de los trabajadores que presencian o experimentan dicho comportamiento en el último año.

Las prácticas de redes de la industria parecen reforzar la exclusividad, ya que el 78% de los trabajadores encontraron su posición más reciente a través de conexiones personales en lugar de procesos de contratación transparentes. Este patrón en particular desfavorece a los trabajadores minoritarios, con el 60% de los profesionales de minorías étnicas que informan encuentros directos con discriminación racial o abuso.

Las preocupaciones de salud mental están muy extendidas, especialmente dentro de la producción de televisión sin guión. Casi una cuarta parte (24%) de los trabajadores sin guión describen su bienestar psicológico como severamente comprometido, mientras que el 68% informa que experimenta ansiedad o depresión durante el año pasado. En todos los sectores de televisión, el 18% de los trabajadores se caracterizan por luchar significativamente con la salud mental.

La inseguridad laboral impregna la industria, con el 87% de los trabajadores que describen su empleo como inestable. Esta incertidumbre afecta las relaciones personales, y el 72% informa que la inestabilidad laboral ha dañado sus conexiones familiares y sociales. La confianza profesional sigue siendo baja, ya que solo el 18% expresa optimismo sobre sus perspectivas profesionales en la televisión.

La mayoría de los preocupantes para el futuro de la industria, un tercio de los trabajadores actuales anticipan abandonar la televisión dentro de los cinco años, lo que sugiere un posible drenaje del talento.

«Estos hallazgos están al descubierto el impacto devastador de los recientes desafíos de la industria agravados por años de prácticas de empleo inseguras y malas condiciones en gran parte del sector», dijo Philippa Childs, jefe de Bectu.

«Detrás de cada estadística hay un profesional calificado que es fundamental para nuestra industria de la televisión de clase mundial, pero está siendo expulsado por un trabajo inestable, malas condiciones y culturas tóxicas. Sin una acción urgente de los locutores, los streamers y las productores, corremos el riesgo de perder una generación de talento y una desigualdad adicional en la industria».

Bectu ha pedido la intervención inmediata de los líderes de la industria y los funcionarios gubernamentales para abordar la estabilidad del trabajo, mejorar las protecciones para los trabajadores independientes y combatir el acoso en el lugar de trabajo. El sindicato también aboga por la financiación sostenida de la Autoridad de Normas Independientes de la Industria Creativa (CIISA), y señala que varias compañías de la industria importantes aún no se han comprometido a apoyar financieramente a la organización de supervisión.

La encuesta se realizó entre febrero y marzo de este año, capturando respuestas de 5.597 profesionales de la industria creativa, con 3.621 trabajando específicamente en producción de televisión y transmisión.