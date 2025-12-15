El secreto para que el ringgit malayo se convierta en la moneda más fuerte de Asia en 2025: ¿cuándo seguirá la rupia?

Jacarta – Movimiento divisa suele ser un barómetro de la confianza del mercado en la dirección de la economía de un país. Recientemente, Malasia está en el punto de mira porque a lo largo de 2025, ringgit demostró un desempeño sobresaliente en la región asiática.

Lea también: Malasia proporciona asistencia de 500 ringgit a estudiantes indonesios en Malasia afectados por el desastre de Sumatra



No sólo se fortaleció frente al dólar de los Estados Unidos, sino que la moneda del país vecino también registró un desempeño impresionante frente a otras monedas regionales. El optimismo sobre las perspectivas económicas, apoyado por la recuperación de las exportaciones y el fuerte flujo de inversión extranjera, es la principal base para el fortalecimiento del ringgit.

En diciembre, el ringgit malayo alcanzó su nivel más alto en más de cuatro años después de fortalecerse un 0,5 por ciento frente al dólar estadounidense a 4,0860. Este es el nivel más alto desde mayo de 2021.

Lea también: Malasia ha lanzado Stablecoin, ¿cuándo lo seguirá Indonesia?



En conjunto, a lo largo de 2025, el ringgit se ha fortalecido en más de un 9 por ciento frente al dólar estadounidense, lo que la convierte en la moneda con mejor desempeño en Asia este año. También se observó fortalecimiento en el dólar de Singapur, donde el ringgit subió un 0,4 por ciento a 3,1671 por dólar de Singapur a las 17:08 hora local.

Básicamente El año hasta la fechaEl ringgit se ha fortalecido un 3,2 por ciento frente a la moneda de Singapur. Este fortalecimiento se considera inseparable de los cada vez más sólidos fundamentos económicos de Malasia. Los analistas consideran que el ringgit tiene una posición fuerte para seguir superando a otras monedas regionales.

Lea también: Fábrica de cigarrillos electrónicos de drogas duras en Medan desmantelada por Bareskrim, materias primas suministradas desde Malasia



«Los sólidos fundamentos del ringgit lo colocan en la primera posición para superar a otras monedas regionales», escribieron analistas de Maybank, incluido Saktiandi Supaat, citado por Los tiempos del estrechoLunes 15 de diciembre de 2025.

Consideran que la combinación de estabilidad macroeconómica y perspectivas de crecimiento a mediano plazo son las principales ventajas de Malasia. Además, una serie de catalizadores también han fortalecido el atractivo del ringgit a los ojos de los inversores globales.

Se considera que la continuación del ciclo de inversión, las reformas fiscales que el gobierno continúa implementando y el surgimiento de Malasia como centro de datos regional brindan un impulso estructural a la economía. Se considera que el desarrollo del sector de los centros de datos, en particular, abre nuevas oportunidades de crecimiento en línea con la creciente necesidad de infraestructura digital global.

Por otra parte, la economía de Malasia, basada en las exportaciones, también está disfrutando de un repunte de la demanda mundial. Esta recuperación ayudó a que el crecimiento económico del tercer trimestre superara las expectativas del mercado. Los datos publicados el 12 de diciembre mostraron que la producción fabril en octubre aumentó al ritmo más rápido desde septiembre de 2022, lo que indica una actividad manufacturera cada vez más vibrante.