El secreto detrás de un logotipo de Peugeot en forma de león, ¡esto es historia y significado!

VIVA – Logo Peugeot su forma elemento es uno de los símbolos más emblemáticos de la industria automotriz del mundo. No solo una imagen animal, símbolo Tiene una larga historia y un significado profundo que está estrechamente relacionado con el origen compañía.

Peugeot no es solo un fabricante móvilpero una empresa con una rica raíz histórica desde el siglo XIX.

Ilustración de imágenes interiores de automóviles eléctricos de Peugeot

El origen del símbolo del león

Peugeot fue fundada en 1810 en Francia por Émile Peugeot como una empresa de fabricación de acero. En ese momento, Peugeot produjo varios artículos como sierras, manantiales y electrodomésticos antes de ingresar finalmente a la industria automotriz.

Para crear una fuerte identidad de marca, Émile Peugeot le pidió a un orfebre de Montbéliard llamado Justin Blazer que diseñara un símbolo de la empresa. El blazer encontró inspiración en la calidad superior de las sierras de Peugeot, y creó un diseño de león que era alto en la flecha.

Este símbolo simboliza tres personajes principales de los productos de Peugeot: nitidez, flexibilidad y fuerza. Los leones, los animales fuertes y autorizados, se convierten en el símbolo perfecto para representar estos valores.

El logotipo de Lion se usó por primera vez en Peugeot Products en 1850 y se registró oficialmente en 1858. Inicialmente, este símbolo se usó en productos como sierras, no automóviles.

León de león ‘

Citado por Viva Automotive de Slashgear, miércoles 1 de octubre de 2025, Peugeot comenzó a usar el símbolo de león en sus autos en 1907. En ese momento, los autos de Peugeot realizaban el logotipo de león en la sección de rejilla del radiador.

En la década de 1920, la posición del símbolo del león se hizo cada vez más prominente al instalarse en la rejilla del radiador. En la década de 1930 a la década de 1940, Peugeot incluso colocó la estatua de la cabeza del león como un adorno en el capó.

En 1948, Peugeot introdujo un diseño de logotipo de león más moderno y conocido hasta ahora el león estaba en posición vertical con la boca de rugir. Este diseño se inspiró en el símbolo oficial del área de Franche Comté, el área de origen de Peugeot.

Evolución del logotipo de Peugeot

Con el tiempo, el logotipo de Peugeot experimentó una serie de cambios significativos. En la década de 1960, el logotipo se cambió para mostrar solo la cabeza del león en el perfil. Sin embargo, en la década de 1970, Peugeot regresó para usar la versión Lion completa con garras levantadas, lo que dio una impresión más dinámica y fuerte.

En 2021, Peugeot introdujo un nuevo logotipo más minimalista. Este último diseño presenta una cabeza de león más moderna, colocada en un escudo, como un homenaje al diseño clásico de Peugeot en la década de 1960. Este logotipo muestra la evolución de la marca que aún mantiene su identidad icónica pero se ajusta a la era moderna.

El significado detrás del símbolo del león

El logotipo de león en Peugeot no es solo símbolos estéticos. El león refleja la fuerza, la nitidez y la flexibilidad de las características que también son inherentes a los productos de Peugeot desde el principio. Además, el león es un símbolo de orgullo, calidad y alta competitividad.

Peugeot usa este símbolo para enfatizar su identidad como productor de vehículos de alta calidad con un fuerte valor histórico.

El logotipo de Lion Peugeot es un legado valioso que refleja el largo viaje de la compañía desde principios del siglo XIX. Desde el principio como símbolo para que los productos SAW se conviertan en un ícono de la industria automotriz del mundo, este símbolo continúa creciendo.

Peugeot mantiene los valores de fuerza, nitidez y flexibilidad a través de un diseño de logotipo que continúa adaptándose, demuestra que la identidad de una marca puede durar todo el tiempo si se basa en una filosofía fuerte.

El símbolo del león no es solo una imagen, sino un símbolo de historia, calidad y espíritu de Peugeot para enfrentar desafíos automotrices modernos.