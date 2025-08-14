El secreto detrás de 28 km/l de eficiencia Daihatsu Rocky Hybrid

Yakarta, Viva – Según los informes, las ventas de vehículos de electrificación, especialmente híbridos, contribuyeron alrededor del 10% a las ventas totales de automóviles en Indonesia a partir de julio de 2025.

Según los datos de YTD Polreg, mayo de 2025, más del 70% de las ventas de vehículos eléctricos basados en la batería (BEV) se concentraron en Yakarta. Mientras tanto, los vehículos híbridos tienen una distribución más equitativa, con 55.7% en Yakarta y 44.3% fuera de Yakarta.

Responder a la tendencia, Daihatsu lanzamiento Híbrido rocoso Como un paso hacia el carbono neutral. Este auto tiene un precio de Rp299.85 millones en la carretera Yakarta, ubicada en un segmento de precios de hasta Rp300 millones, que contribuyó con casi el 50% del mercado automotriz indonesio.

En este segmento, Daihatsu se clasificó primero con una contribución del 34.5% de ventas. Rocky Hybrid viene con tecnología de series híbridas que se ha utilizado desde 2021 en Japón.

La tecnología de la serie híbrida es diferente de híbrido convencional porque los motores eléctricos son la única tracción en la rueda. El motor de gasolina solo sirve para cargar la batería, por lo que la eficiencia de combustible es mayor y no se necesita carga externa.

«Desde el principio, Daihatsu creó tecnología híbrida de forma independiente. Nuestro objetivo es crear un híbrido que proporcione una experiencia de conducción real, pero que aún prácticamente se usa diariamente, sin la necesidad de ser acusado», dijo Yasushi Kyoda, presidente de PT Astra Daihatsu Motor a través de declaraciones oficiales, citadas citadas Viva Automotive Jueves 14 de agosto de 2025.

Rocky Hybrid lleva un motor de 1,2 litros combinado con una transmisión especial de transmisión híbrida. Esta combinación produce una potencia máxima de 106 caballos de fuerza y un par motor eléctrico de hasta 170 nm.

La aceleración de 0-100 km/hora se puede alcanzar en 10.36 segundos. La eficiencia de combustible se registra a 28 km/l de acuerdo con los estándares WLTC, o 34.8 km/L según la prueba japonesa JC08.

Además de ser económica, la emisión también es baja, solo 83 g de co₂ por kilómetro. Capacidad de batería de iones de litio de 0.74 kWh, que se usa equivalente a un SUV híbrido de tamaño mediano.

«Gracias por la confianza y el entusiasmo de la gente del primer híbrido híbrido híbrido y rocoso de Daihatsu. Hybrid Rocky Hybrid contribuyó con el mayor volumen SPK de Daihatsu en Giias 2025», dijo Sri Agung Handayani, director de marketing y director de comunicación corporativa ADM.