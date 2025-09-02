El secreto del envejecimiento de la elegante al estilo Maia Estianty, que se mantenga joven y saludable a la edad de 49 años

Yakarta, Viva – Ser hermoso y saludable a medida que envejecemos no es imposible. Músicos y figuras públicas Maia Estianty compartir secretos Envejecimiento con gracia Entonces todavía se ve en forma y el joven Aunque tiene 49 años.

Leer también: Los sentimientos de Maia Estianty ver a los conductores de Ojol dirigidos por Rantis Brimob: Dios triste



Maia dijo que el primer paso para la edad con feliz está aceptando el proceso envejecimiento sí mismo. Además de ser feliz, dijo que siempre estaba agradecido. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

«Feliz debe ser. No te estreses, vivas la vida con las gracias, Dios», explicó Maia en la conferencia de prensa de iones de 2025 en la exposición de la Convención Internacional de Nusantara Pantai Indah Kapuk 2, Yakarta.

Leer también: Filas de artistas que están furiosos con el incidente de Rantis Brimob Lindas Driver Ojol: ¡Investigue completo!



La esposa de Irwan Mussry también se dio cuenta de que la función del cuerpo comienza a disminuir a medida que envejecemos, por lo que es necesario limitar lo que está permitido y no permitido. No menos importante es la sensación de recibir el envejecimiento en sí mismo.

«No me niego.

Leer también: Maia Estianty Mundió la boca de los internautas que acusó a El Rumi jugando sucio



Además, Maia enfatizó que lograr el envejecimiento elegante no era solo un asunto físico, sino también el equilibrio del alma. Una forma de armonizarlo a través del yoga.

Como instructor de yoga, Fajar dijo que esta actividad física no solo era ejercicio físico sino que también practicaba la calma. Se espera que la calma entrenada en el colchón continúe llevándose en la vida cotidiana.

«Mantenga la calma para enfrentar problemas, sus emociones no explotan, aman por nosotros, cuidando la salud, todo ha sido entrenado en la colchoneta», dijo Fajar.

Además de mantener la dieta y el sueño y alinearse con el alma, Maia dijo la importancia de la hidratación corporal en la lucha contra el envejecimiento. De acuerdo con la madre de tres hijos, Fajar Penyogastar como instructor de yoga dijo que la hidratación era un factor importante.

«La hidratación del cuerpo a menudo se ignora, a pesar de que la ingesta de fluidos es uno de los factores importantes. Pensó que tenía que beber un poco a pesar de que la ingesta de fluidos se volvió importante», dijo Fajar.

Puspita Winawati como directora de marketing de Pt Amerta Indah Otsuka explicó que la superioridad de los iones (agua iónica) de Pocari Sweat tiene un contenido bajo en calorías. Además, los iones agua también funciona para ayudar a la recuperación del cuerpo después de la actividad física.

«Mientras más antiguo, la recuperación se está desacelerando. Esa es su función, por qué después de los deportes necesitan beber agua de iones para que la recuperación sea más rápida, por lo que puede ser sostenible continuar haciendo ejercicio», dijo Wina.

Viena también mencionó que envejecer felizmente era un sueño de activistas deportivos. Por lo tanto, el agua de iones nuevamente presenta la ionación 2025 que aumenta el tema de la gracia envejecida a través de un enfoque holístico a través de un formato de evento más grande que los años anteriores.

De acuerdo con Maia, Wina transmitió que el envejecimiento es algo definitivo, pero debe ser vivido con gratitud y felicidad. La forma de envejecer felizmente uno de ellos es hacer ejercicio.

«Ese (envejecimiento) es un sueño de todos, y la esperanza es que esta ionación pueda ser un bienestar en general para alcanzar el bienestar de manera integral», explicó Wina.

Como festival de entrenamiento y bienestar, Ion Water continúa su compromiso de alentar un estilo de vida saludable y activo. Al ingresar al sexto año desde que se celebró en línea por primera vez en 2020 durante el período de pandemia Covid-19, la ionación 2025 presentó varios tipos de deportes que estaban en aumento con un total de aproximadamente 33 tipos, incluidos el fitness y el padel.

Aunque llevado a cabo en medio de la condición de Indonesia es menos propicio, el entusiasmo de la comunidad para asistir a la ionación sigue siendo alto. En la sesión de yoga con Fajar Penyogastar, los participantes hicieron un momento silencioso para dar la mejor oración por este país.

Wina dijo que se esperaba que la diversidad de deportes ofrecidos atrajera el interés del público para probar nuevas actividades físicas, incluso deportes con sus queridos hijos o conocer nuevas comunidades.

«La ionación puede provocar que las personas puedan probar nuevos deportes o encontrar algo que se convierta en su pasión», concluyó Wina.