El secreto de Nikita Willy es una madre feliz, una de ellas me tiene tiempo

VIVA – Nikita Willy Compartir sobre cómo mantiene su propia felicidad en medio de sus deberes como esposa y madre. Este artista de 31 años enfatizó que la felicidad de la madre es muy influyente en la atmósfera de la casa.

Según él, si una madre está feliz, entonces sus hijos y su esposo también serán felices. Entonces, la felicidad de la madre es influyente para una familia en casa. Una cosa que se puede hacer es tener mi tiempo. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

«Madre felizLos niños se vuelven 2-3 veces más felizEl marido también está feliz, así que si la madre felizuna casa así feliz«Nikita Willy dijo en el tema del tema de Lemonilo Familia feliz día En el área de Senayan, Yakarta, el martes 23 de septiembre de 2025.

Hizo hincapié en que el papel de la madre es realmente pesado, porque ella tiene que cuidar varias dinámicas en el hogar, desde berrinches, niños enfermos, hasta varias cosas inesperadas. Muchas personas suponen que Nikita siempre puede verse tranquila y feliz debido a su condición de artista y esposa de un hombre de negocios. Sin embargo, enfatizó que todas las madres enfrentan los mismos desafíos.

«Quiero que Nikita Willy, que quiere a alguien, la madre es la misma luchaÉl «, dijo.

Según él, es natural que la madre se sienta cansada o estresada. Por lo tanto, el papel del esposo como sistema de soporte principal muy importante. Este apoyo hace que la madre tenga espacio para mi tiempo y recargar energía. De esa manera, puede volver a su papel con calma.

Indra PriawanEl esposo de Nikita también agregó que trató de cuidar a los niños cuando Nikita estaba ocupada trabajando o estaba exhausto. También me dio tiempo a Nikita tiempo.

«Tal vez el máximo si, por ejemplo, Niki, después de trabajar o Niki, estoy cansado. Acompaño a muchos hijos, mis dos hijos manejarpara que Niki pueda tener mi tiempo Solo. Porque es muy importante que Niki me tenga tiempo, porque si por ejemplo la Nikinya felizDespués de allí mi tiempo Seguramente una familia también sigue feliz«Explicó Indra Priawan.

Curiosamente, Nikita explicó que mi tiempo No tienes que ser siempre lujoso o salir de la casa. Para él, un momento simple como cuando los niños duermen, luego pueden relajarse en la sala de estar mientras se bocan y miran una película, se ha convertido en una felicidad para él.

«A veces, solo se siente por un tiempo mientras bocan a los brownies de Lemonilo Crispy, el corazón se vuelve más tranquilo. Esto no es solo un refrigerio, sino un pequeño recordatorio de que la madre también tiene derecho a ser feliz», dijo Nikita, quien estaba alineada como embajadora de la marca.

El psicólogo familiar, Samanta, quien estuvo presente en el evento, también confirmó que la salud mental de la madre tenía una gran influencia en la familia. Si está enojado o estresado, se puede transportar energía negativa al niño. Por lo tanto, las regulaciones emocionales son muy importantes.

«La investigación muestra que el estado de ánimo de la madre puede transmitirse a los niños, de modo que la felicidad de las madres tiene un impacto directo en el desarrollo emocional de los niños», dijo.

Samantha aconsejó a las madres que tuvieran una forma saludable de canalizar las emociones, como hacer ejercicio, comer alimentos favoritos, hacer pequeñas actividades que son calmantes. De esa manera, el ciclo emocional negativo se puede cortar y la atmósfera familiar sigue siendo armoniosa.

Lemonilo Co-CEO, Shinta Nurfauzia, explicó que el tema Familia feliz día Elegido porque Lemonilo cree que la felicidad de la familia comienza con la madre. No solo a través de productos saludables, sino también a través de mensajes positivos que fomentan a las madres.

«Para nosotros, las madres son una fuente de felicidad. Por lo tanto, Lemonilo quiere estar presente no solo como una marca de alimentos saludables, sino también como una amiga que apoya a las madres para que sigan con espacio para volvercargar«Explicó.

«Hoy es un pequeño símbolo pero lleno de significado para recordar a las familias indonesias que siempre proporcionen espacio de felicidad a las madres. Queremos que el día feliz familiar sea un recordatorio de que la felicidad de una madre debe celebrarse. A partir de este año, cada 23 de septiembre será conmemorado como un día feliz familiar al menos para Indonesia», explicó.

Mientras tanto, el co-CEO de Lemonilo, Ronald Wijaya, agregó, el papel de la madre se convirtió en uno de los más importantes para crear una atmósfera familiar cómoda. Una madre feliz hace que el ambiente familiar sea más cálido. Cuando la madre es un padre feliz y solidario, toda la familia se unió a sentir su energía positiva.

«Para mí, la felicidad de la esposa es la clave para la creación de una atmósfera cálida en el hogar. Cuando la esposa se siente valorada, apoyada y tiene tiempo para sí mismo, toda la familia también siente la energía positiva», dijo Ronald.

Para terminar, para Nikita e Indra, la felicidad familiar no siempre tiene que ser magnífica. Pequeñas cosas como el desayuno juntos antes de comenzar la actividad eran suficientes.

«Según yo, La felicidad es muy simple. Es tan simple como hacer pan con niños, solo hacer que el día se sienta feliz «, concluyó Nikita.