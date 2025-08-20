El secreto de la transmisión única de las motocicletas Kawasaki hace que los conductores sean más cómodos en la carretera

VIVA – muchos automovilistas motor que está familiarizado con desafíos pequeños pero molestos: buscar posiciones neutral Cuando se detiene, como cuando los semáforos se encienden. La acción de «pesca» entre los dientes uno y dos a menudo se frustra. Sin embargo, Kawasaki Viene con una respuesta simple pero revolucionaria: buscador neutral positivo (PNF), sistema transmisión que ahora es una característica estándar en casi todas sus líneas de motor modernas.

Cómo funciona PNF

Ilustración de la última imagen de moto Kawasaki Versys 650

PNF usa tres rodamientos de bolas colocados en la ranura en el eje de salida de la transmisión. Cuando el motor se mueve, el eje gira y la fuerza centrífuga hace que los rodamientos de bolas salgan, dando espacio para que el cambio de marcha funcione normalmente. Pero tan pronto como el motor se detiene, el eje ya no gira, y el rodamiento de la bola vuelve a su posición, evitando que la transmisión ingrese a los dos engranajes y mantenga que solo puede ingresar neutral o un engranaje

Excelencia en el sistema PNF

La principal ventaja de PNF es claramente visible: no hay necesidad de «pesca» neutral. El resultado es una experiencia de conducción más suave e intuitiva, sin la necesidad de trucos especiales, con solo un toque de la palanca, el motor se moverá hacia neutral de manera consistente

PNF tampoco es complicado mecánicamente. Sin dispositivos electrónicos adicionales, anti -embrague automático o dispositivos externos. El diseño es minimalista y mecánico puro, que significa duradero, fácil de cuidar y no afecta el rendimiento cuando se conduce agresivo porque este sistema se desactiva automáticamente cuando el motor se mueve.

Además de la fiabilidad y la facilidad de uso, PNF aumenta la ergonomía del motor. Conducir en un área urbana, donde a menudo se detiene y comenzar de nuevo es normal, por lo que se siente mucho más cómodo. Esto hace que muchos automovilistas consideren la motocicleta Kawasaki ideal para el uso diario en la ciudad.

Comparar con otras marcas

Curiosamente, Kawasaki es la única marca grande que constantemente inculca el sistema PNF en casi todos sus modelos. Aunque Harley-Davidson y Royal Enfield habían utilizado un sistema similar en el pasado, especialmente en la década de 1930 a 1940, ambos ya no lo aplicaron ampliamente en este momento.

Ilustración de nuevas imágenes de motor de motocicletas de Kawasaki

Mientras tanto, en una moto que no es Rabasaki, algunas ofertas de posventa permiten la instalación de sistemas similares que generalmente usan los rodamientos de bolas de claves Zami, pero no siempre tan práctica como la versión predeterminada de Kawasaki. De hecho, algunos usuarios de Kawasaki eligen liberar PNF si se sienten inquietantes, aunque esta acción solo se recomienda para aquellos que entienden el sistema de transmisión y están listos para sacrificar la garantía.

En general, el sistema PNF Kawasaki no es solo un truco, esta es una solución real a la pequeña fricción experimentada por muchos automovilistas. Su diseño simple pero efectivo es una prueba de que la innovación no siempre requiere tecnología avanzada: a veces la mejor solución realmente radica en una cuidadosa simplicidad.