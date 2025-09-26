El secreto de Chintya Gabriella Guard Stamina en medio de un horario de música ocupado

Yakarta, Viva – Cantante Chintya Gabriellaquien se llama familiarmente Chigab, no solo cautiva el corazón del público a través de su gentil música. Detrás del escenario, el propietario de esta voz melodiosa resultó mantener otro lado activo, divertido y lleno de energía positiva.

El enérgico estilo de vida de Chigab se reveló recientemente cuando probó el deporte de Padel poco después del lanzamiento de su última canción. Chigab admitió que la experiencia de jugar a Padel resultó de inmediatamente adicto. Desplácese para conocer la historia completa, ¡vamos!

«En realidad, fue la segunda vez que jugué a Padel. Resultó que me gustó Padel», dijo Chigab con entusiasmo, citando su declaración, el viernes 26 de septiembre de 2025.

Padel en sí es ahora un deporte que tiene una gran demanda y a menudo se le conoce como ‘hermana de tenis’ debido a su similitud. No es de extrañar, porque ya está familiarizado con los deportes de campo, Chigab hace clic inmediatamente con Padel.

«He estado jugando tenis durante aproximadamente 2 años, por lo que, en mi opinión, Padel es bastante similar al tenis», explicó.

Este hábito activo se ha convertido en una parte importante de la vida diaria del joven músico. Chintya Gabriella es muy consciente de que un cuerpo sano es la clave principal para someterse a una rutina sólida como cantante. Él disciplinó para administrar una rutina saludable.

«Hago ejercicio y encuentro la ingesta nutricional todos los días», dijo Chigab.

Incluso tiene un menú obligatorio antes del movimiento para mantener la condición física.

«Por ejemplo, antes de salir de la casa, debo comer 2 huevos y arrebatarse. Esa es la forma en que me hago cuidar mi condición física», continuó.

Además de la ingesta nutricional, hay un pequeño ritual que nunca se perdió antes de que Chigab comience el día, que elige un atuendo adecuado.

«En mi opinión, el atuendo realmente determina el estado de ánimo», dijo.

La rutina de la mañana es bastante simple pero efectiva para mantener la energía y el estado de ánimo permanecen en todo el día.

«Entonces, generalmente preparo atuendo, bebo jugo, como y ciertamente bebo mucha agua», dijo.

Para aquellos que tienen curiosidad sobre cuáles son los artículos obligatorios que siempre acompañan las actividades de Chintya Gabriella, aquí hay cinco de ellos que siempre están en sus bolsas: HP, cargador, perfume, lápiz labial y polvo.

«Es como ser mi arma de pilar todos los días», dijo con una sonrisa.

Con un estilo de vida activo, el compromiso con los hábitos saludables y cómo mantener el estado de ánimo a través de cosas simples, Chintya Gabriella demuestra que la inspiración proviene de la vida cotidiana honesta y auténtica.