El secretario general del Ministerio del PKP, Didyk Choiroel, fue nombrado comisionado del BTN

Jacarta – Asamblea General Extraordinaria de Accionistas (EGM) PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk (BBTN) o BTN aprobó el nombramiento del Secretario General (Sekjen) del Ministerio de Vivienda y Zonas de Asentamiento (PKP) Didyk Choiroel se convirtió notario compañía.

El director presidente de BTN, Nixon LP Napitupulu, explicó que ajustar la composición de la dirección es un compromiso para que la organización siga adaptándose a la dinámica de la industria y a los desafíos futuros.

«Este cambio es parte de la estrategia a largo plazo de BTN para fortalecer la estructura organizacional, aumentar la sinergia entre funciones y acelerar la toma de decisiones estratégicas para apoyar la transformación empresarial para que funcione de manera más efectiva y contribuya al fortalecimiento de la economía», dijo Nixon, en Yakarta, el miércoles 7 de enero de 2025.

Los cambios en la composición de la dirección de la empresa son efectivos después de obtener la aprobación de la Autoridad de Servicios Financieros (OJK) a través de una prueba de idoneidad, así como del cumplimiento de todas las disposiciones legales aplicables.

«Creemos que esta decisión de los accionistas podrá llevar a BTN a un papel cada vez más importante en la aceleración del crecimiento nacional», dijo Nixon.

Nixon dijo que BTN era optimista en cuanto a que la composición gerencial adecuada proporcionaría valor agregado a la estrategia comercial a largo plazo de la compañía, especialmente para que el Programa 3 Millones de Casas fuera un éxito. Así como fortalecer la competitividad en medio de la dinámica siempre cambiante de la industria bancaria.

En medio del proceso de recuperación económica y los desafíos macrodinámicos, reveló que la compañía logró registrar un sólido desempeño hasta finales de 2025, donde se registró un crecimiento anual de 8.6 por ciento en los activos totales. año tras año (interanual) a alrededor de 510 billones de IDR.

«Este desempeño está respaldado por el crecimiento del crédito y los fondos de terceros (DPK), que se mantienen positivos y saludables. Los ratios financieros de BTN también se mantienen y están por encima de los requisitos mínimos del regulador», dijo Nixon.

Además de aumentar las filas de comisionados, BTN EGMS también aprobó cambios en los estatutos de la compañía y la delegación de autoridad para aprobar el Plan de Trabajo y Presupuesto de la Compañía (RKAP) para 2026. Esta aprobación de EGMS es parte de la estrategia de la compañía para fortalecer el gobierno corporativo y al mismo tiempo garantizar la continuidad del liderazgo.

Estos esfuerzos se realizan para apoyar el proceso de transformación y mantener un crecimiento empresarial sostenible en medio de la dinámica de la industria bancaria. Se realizaron cambios en los estatutos de acuerdo con la emisión de la Ley BUMN Número 16 de 2025. Además, BTN dio seguimiento a la carta del Director de BP BUMN Número 23/BPU/10/2025 de fecha 28 de octubre de 2025.