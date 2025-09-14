El secretario general de la ONU, condena el ataque brutal en Haití







El Secretario General de la ONU condenó firmemente el asesinato informado de al menos 40 personas, incluidas las mujeres, los niños y los ancianos, durante un ataque brutal por pandillas armadas en la comuna de cabaret del Departamento del Oeste de Haití durante la noche del 11 de septiembre. Antonio Guterres expresó su sincera condolencia a las familias de las víctimas, la gente y el gobierno de Haití.

«El Secretario General está alarmado por los niveles de violencia que balancea a Haití e insta a las autoridades haitianas a garantizar que los perpetradores de estos y todos los demás abusos y violaciones de los derechos humanos sean ante la justicia», dijo Stephane Dujarric, portavoz del Secretario General.

«El Secretario General llama a los Estados miembros a acelerar los esfuerzos para fortalecer la misión de apoyo de seguridad multinacional (MSS) con la logística, el personal y los fondos requeridos para ayudar de manera efectiva a la Policía Nacional Haitiana a abordar la violencia de las pandillas en Haití con respecto a la ley internacional de los derechos humanos», agregó.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente