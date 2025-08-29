El Secretario General de Golkar recuerda a los cuadros que sean cautelosos y no se flexionen

Yakarta, Viva – Secretario General del Partido (Secretario General) GolkarMahoma Sarmuki Recuerda a todos los miembros del partido que tengan cuidado al entregar declaraciones y no mostrar riqueza o flexión.

Sarmuji reveló esto en medio de las escaladas sociales y políticas que continuaron calentándose en los últimos días, las secuelas del aumento de las asignaciones de los miembros RPD RI hasta la muerte de un taxista de motocicleta en línea que fue atropellado por vehículos tácticos Brote.

Acción de demostración en la sede de la policía de Metro Jaya

«También damos una apelación en el nivel de facción del Partido Golkar para tener cuidado endeclaración«Sarmuji dijo en una conferencia de prensa en la oficina del DPP del Partido Golkar, West Yakarta, viernes 29 de agosto de 2025.

El presidente de la facción Golkar del Parlamento Indonesio enfatizó que las élites políticas y los funcionarios estatales deben tener la empatía para ver la situación nacional actual. Recordó a los funcionarios estatales que fueran sensibles a las aspiraciones de la gente.

«Debemos tener empatía, debemos ver la situación en cualquier momento que la situación actual es que muchas personas no tienen suerte. La transición y la agitación económica global también deben tener un impacto en Indonesia. Por lo tanto, la sensibilidad de la situación, hacia las aspiraciones de las personas, es muy importante», dijo Sarmuji.

Además, Sarmuji también prohibió a los cuadros del Partido Golkar mostrar riqueza o flexión y un estilo de vida glamoroso cuando las personas son difíciles.

«Nosotros (preguntamos) miembros de los miembros de DPR o DPRD mostrando facciones que no necesitan mostrar una vida glamorosa cuando la gente ahora es menos afortunada», dijo.

Sarmuji expresó previamente sus profundas condolencias por la muerte de un taxista de motocicleta en línea (ojol) En el trágico incidente aplastado por los vehículos tácticos de Brimob (Rantis) en el área de Senayan, Central Yakarta, jueves 28 de agosto de 2025, noche.

«En nombre de la persona y la facción del Partido Golkar, transmito un dolor muy profundo a la familia de los fallecidos y a todos los conductores de Ojol en Indonesia. Lamentamos profundamente el incidente», dijo Sarmuji.

«Este evento es muy triste y deja una herida en nuestros corazones. Una de esas personas es preciosa, mantengamos juntas para que no más víctimas», continuó.

La masa de manifestantes ingresó a la policía del metro

Sarmuji agradeció los pasos rápidos del jefe de policía nacional, General Listyo Sigit Prabowo, quien inmediatamente respondió al incidente visitando y transmitiendo una disculpa directamente a las familias de las víctimas y ordenó a la División Polri ProPam para manejar este caso.

«Apreciamos la actitud rápida y abierta del Jefe de la Policía Nacional. Muestra un compromiso serio para mantener la confianza pública mientras brinda justicia a las víctimas. Apoyamos plenamente este caso para ser investigado a fondo y el aparato que ha demostrado ser culpable de sanciones estrictas», dijo.