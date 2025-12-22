El secretario del Gabinete, Teddy, solicita el informe meteorológico del BMKG durante las vacaciones de fin de año y analiza las opciones de modificación del tiempo

Jacarta – Secretario del gabinete Teddy Indra Wijaya dijo que el gobierno estaba tomando medidas anticipatorias en forma de modificación del clima para reducir el potencial de lluvias incontroladas de alta intensidad durante este período vacaciones de fin de año 2025.

Lea también: BMKG estima que en algunas partes de Yakarta lloverá desde el domingo por la tarde hasta la noche



Así lo transmitió el Secretario del Gabinete Teddy, cuando se reunió con el Jefe de la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG) Teuku Faisal Fathani en la Oficina de la Secretaría del Gabinete, Yakarta, lunes 22 de diciembre de 2025.

«Una de las discusiones fue sobre los pronósticos de lluvias y las condiciones climáticas durante el período de vacaciones de fin de año», dice un extracto del comunicado oficial de la Secretaría del Gabinete.

Lea también: Lista de áreas en las que se pronostica que recibirán lluvias muy intensas hoy



Durante la reunión, BMKG presentó los últimos resultados del seguimiento sobre el potencial de aumento de las precipitaciones en varias zonas, así como las medidas preventivas que se han preparado para minimizar el riesgo de desastres hidrometeorológicos.

Además, BMKG presta especial atención a la región de Sumatra, especialmente a las zonas que anteriormente se vieron afectadas por desastres.

Lea también: Megawati: Creé el BMKG, no quería ser arrogante



«BMKG está preparando medidas preventivas, incluida la modificación del clima para evitar en la medida de lo posible fuertes lluvias incontroladas en Sumatra, especialmente en las zonas afectadas por desastres», dijo.

El monitoreo del clima se lleva a cabo de manera intensiva como parte de los esfuerzos de mitigación para apoyar la seguridad pública durante el período de vacaciones de fin de año.

A medida que se acerca el nuevo año, la mayor parte de Indonesia entra en el período pico de la temporada de lluvias. BMKG predice la posibilidad de que se produzcan condiciones meteorológicas extremas significativas desde el 22 de diciembre de 2025 hasta principios de enero de 2026.

Esta condición fue provocada por fenómenos atmosféricos globales activos y la aparición de semillas de ciclones que aumentaron la intensidad de las fuertes lluvias, rayos y fuertes vientos.

Se prevé que zonas estratégicas como Java, Sumatra, Bali y Nusa Tenggara experimenten fuertes lluvias, lo que corre el riesgo de provocar inundaciones o inundaciones en las rutas de regreso a casa y en los lugares turísticos.