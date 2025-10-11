El secretario del gabinete, Teddy, se reúne con el ministro de Recursos Humanos y analiza el programa nacional de pasantías

Jacarta – El Secretario del Gabinete (Seskab), Teddy Indra Wijaya, dijo que se reunió con el Ministro de Mano de Obra Yassierli, el Viceministro Afriansyah Noor y las filas del Ministerio de Mano de Obra para discutir el progreso de la implementación del Programa. Aprendizaje Nacional que el gobierno acaba de lanzar.

«Hacia fines de la semana pasada, visité la oficina del Ministerio de Mano de Obra para discutir el progreso del Programa Nacional de Pasantías con el Ministro de Mano de Obra, el Sr. Prof. Yassierli, el Viceministro de Mano de Obra, el Sr. Afriansyah Noor, y su personal», dijo Teddy cuando fue confirmado por ANTARA el sábado.

Teddy dijo que el programa Nacional de Pasantías es una iniciativa gubernamental dirigida a graduados universitarios con un diploma o formación académica de licenciatura y un máximo de un año después de la graduación o recién graduados.

Este programa tiene como objetivo brindar oportunidades para que los nuevos graduados de las universidades adquieran experiencia laboral y al mismo tiempo apoyar la expansión de oportunidades laborales en diversos sectores industriales.

La primera etapa de inscripción para aprendices está abierta hasta el 15 de octubre de 2025. Las personas interesadas pueden obtener más información a través de la cuenta oficial de Instagram del Ministerio de Mano de Obra (@kemnaker).

En este programa, los participantes recibirán salarios de acuerdo con el salario mínimo provincial (UMP) en cada área de colocación.

«En este programa, los aprendices participantes también recibirán inmediatamente salarios de acuerdo con el salario mínimo provincial (UMP) de sus respectivas regiones», dijo Teddy, secretario del gabinete.

Se sabe que el Gobierno, a través del Ministerio de Mano de Obra (Kemnaker), ha ampliado el plazo de inscripción para las empresas que deseen participar en el programa Nacional de Pasantías 2025 para nuevos graduados universitarios.

El jefe de la Oficina de Relaciones Públicas del Ministerio de Mano de Obra, Sunardi Manampiar Sinaga, dijo que la extensión hasta el 15 de octubre se dio en respuesta al gran entusiasmo de los solicitantes del programa de aprendizaje.

El calendario de registro de la empresa y el programa de aprendizaje propuesto se llevarán a cabo del 1 al 14 de octubre de 2025 y el registro de los aprendices participantes continuará hasta el 15 de octubre de 2025.

A continuación, la selección y anuncio de los participantes en el aprendizaje se llevará a cabo del 16 al 18 de octubre de 2025. Por último, el aprendizaje comenzará del 20 de octubre de 2025 al 19 de abril de 2026.

En la primera etapa del programa Nacional de Pasantías 2025, el Ministerio de Mano de Obra proporciona una cuota inicial para 20.000 nuevos graduados.

Durante los 6 meses de aprendizaje, los aprendices recibirán dinero de bolsillo equivalente al salario mínimo de la Regencia/Ciudad (UMK) y al salario mínimo provincial (UMP) de DKI Yakarta cada mes, y lo pagará el gobierno a través de Himbara (BNI, BRI, BTN, Mandiri, BSI).