El secretario del gabinete, Teddy, se convierte en el funcionario más conocido por el público

Jacarta – Secretario de Gabinete (Seskab), Teddy Indra Wijaya emergió como la figura oficial no Ministro Coordinador más conocida públicamente en el Gabinete Rojo y Blanco para el período 2024-2029.

Resultados encuesta En el último indicador político de Indonesia, el nivel de conocimiento o familiaridad de Teddy alcanzó el 50,8%, colocándolo en el tercer lugar general sólo detrás de Erick Thohir y Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

La Encuesta de Indicadores se realizó de manera presencial, en el periodo 20 al 27 de octubre de 2025, ubicando a 1,220 encuestados con un nivel de confianza del 95 por ciento.

En el gráfico de los 10 funcionarios/ministros más populares, Teddy está por encima de varios ministros coordinadores y jefes de otras instituciones importantes. Este número indica éxito. Teddy, secretario del gabinete en la construcción de un perfil público en medio de cuestiones gubernamentales cruciales.

El fundador e investigador principal de Indicadores Políticos de Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dijo que la alta conciencia de Teddy es un fenómeno político interesante y al que vale la pena prestar atención.

«El puesto de Secretario de Gabinete tradicionalmente no es un puesto que reciba tanta atención de los medios como el Ministro Coordinador o el Ministro Técnico que se ocupa directamente de proyectos físicos», dijo Burhanuddin en su declaración del sábado 8 de noviembre de 2025.

Sin embargo, dijo, la cifra de concienciación del 50,8% muestra que el público realmente presta atención a las figuras del círculo íntimo del presidente Prabowo Subianto.

Según él, el alto nivel de familiaridad del secretario del Gabinete se puede interpretar de dos maneras. En primer lugar, indica que Teddy desempeña un papel muy crucial a la hora de transmitir políticas y decisiones importantes entre bastidores de la presidencia.

«Es probable que su papel como guardián de la información y la administración del presidente quede expuesto en cuestiones importantes», afirmó.

En segundo lugar, Burhanuddin mencionó la eficacia de la comunicación. Aunque no es un puesto que aparezca frecuentemente en primera línea, esta alta conciencia puede reflejar la efectividad de la comunicación construida por el Secretario del Gabinete.

«Tanto a través de declaraciones públicas limitadas como de su constante presencia acompañando al Presidente en momentos importantes», explicó.

Por otro lado, el conocimiento de Teddy alcanzó más del 50%, superando a varias figuras clave, entre ellas el Ministro Coordinador de Economía, Airlangga Hartarto (34,2%); y el Ministro Coordinador para el Empoderamiento Comunitario, Abdul Muhaimin Iskandar (44,6%).