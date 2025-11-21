El secretario del gabinete, Teddy, revela la razón por la que Prabowo envió a Gibran a asistir a la cumbre del G20 en Sudáfrica

Jacarta – El secretario del Gabinete (Seskab), Teddy Indra Wijaya, explicó las razones del presidente. Prabowo Subianto designó vicepresidente (Wapres) Gibran Rakabuming Raka para que lo represente en la Cumbre del G-20 en Johannesburgo, Sudáfrica.

Lea también: Prabowo envía a Gibran a asistir a la cumbre del G20 en Sudáfrica



Teddy dijo que la implementación del G-20 en Johannesburgo del sábado 22 al domingo 23 de noviembre de 2025 coincidió con una serie de agendas de Prabowo en Indonesia.

«Sí, es cierto. El calendario de la Cumbre del G-20 en Sudáfrica coincide con varias de las agendas del Presidente en Indonesia, por lo que el Presidente estará representado por el Vicepresidente en el G-20», dijo Teddy, secretario del gabinete cuando se confirme, viernes 21 de noviembre de 2025.

Lea también: Prabowo se reúne con Dasco y analiza el bienestar público y los servicios del Hajj 2026





El presidente Prabowo Subianto y el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa Foto : Captura de pantalla de YouTube de la Secretaría Presidencial

Añadió que el gobierno indonesio había enviado al viceministro coordinador de Asuntos Políticos y de Seguridad, Lodewijk Freidrich Paulus, como enviado del presidente Prabowo Subianto, para reunirse directamente con el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa.

Lea también: Prabowo se reúne con el director ejecutivo de Sistema Group y analiza los envíos eléctricos a los productos farmacéuticos



Durante la reunión, el Viceministro de Asuntos Políticos y de Seguridad presentó una carta solicitando no asistir a la Cumbre del G-20.

«El gobierno ha enviado al viceministro de Asuntos Políticos y de Seguridad como enviado presidencial especial para que se reúna directamente con el presidente sudafricano Ramaphosa y le presente una carta solicitando su ausencia», dijo.

Para obtener información, el vicepresidente (Wapres) Gibran Rakabuming Raka asistirá a la Cumbre del G20 en Johannesburgo, Sudáfrica. Recibió el encargo del presidente Prabowo Subianto de representarse a sí mismo en el foro.

Citado en el comunicado oficial de la Oficina de Prensa de la Secretaría del Vicepresidente del viernes 21 de noviembre de 2025, la presencia de Gibran en este foro confirma el compromiso del gobierno de Indonesia, bajo el liderazgo del presidente Prabowo Subianto, de continuar desempeñando un papel activo en la recuperación económica global y el fortalecimiento de la cooperación internacional.

Cumbre del G20 Sudáfrica se llevará a cabo durante dos días, los días 22 y 23 de noviembre de 2025, en el Centro de Exposiciones de Johannesburgo. En el foro que reúne a líderes mundiales, Gibran pronunciará un discurso en representación del presidente Prabowo y al mismo tiempo enfatizará la posición de Indonesia respecto de varios temas globales prioritarios.



El presidente Prabowo da la bienvenida al presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa

Aparte de eso, durante la serie de Cumbres del G20, Gibran también tiene previsto celebrar una serie de reuniones bilaterales con líderes de países amigos para transmitir el mensaje del Presidente Prabowo, especialmente en el contexto del fortalecimiento de las relaciones y la cooperación entre países.