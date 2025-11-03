El secretario del gabinete, Teddy, revela el calendario de llegada del segundo Airbus A400M de la Fuerza Aérea de Indonesia

Jacarta – Secretario de Gabinete (Seskab) Teddy Indra Wijaya reveló que el segundo avión Airbus A400M/MRTT ordenado por el Presidente Prabowo Está previsto que Subianto, aunque todavía se desempeña como Ministro de Defensa, llegue a Indonesia en febrero de 2026.

A través de una subida oficial en la cuenta de Instagram @secretariado.kabinet, Teddy explicó que Prabowo había encargado dos unidades de Airbus A400M/MRTT Alpha 4001 para fortalecer la flota aérea de Indonesia.

«¡Ahora uno de estos aviones ha llegado a Indonesia! Mientras tanto, el segundo avión llegará en febrero del próximo año», dijo el secretario del Gabinete, Teddy, citado el martes 4 de noviembre de 2025.

Secretario del Gabinete (Seskab) Teniente Coronel Teddy Indra Wijaya

El primer avión Airbus A400M/MRTT Alpha 4001 fue entregado directamente por el presidente Prabowo al comandante general del TNI Agus Subiyanto en la base aérea de Halim Perdanakusuma, Yakarta, el lunes 3 de noviembre de 2025.

Según Teddy, la presencia de estos aviones es una importante adición a la fuerza del Ejército Nacional de Indonesia (TNI). No sólo para misiones de defensa, este avión también desempeña un papel importante en el manejo de desastres naturales y misiones humanitarias.

El Secretario de Gabinete explicó que el Airbus A400M/MRTT cuenta con capacidad de reabastecimiento de combustible en vuelo, así como instalaciones de extinción de incendios y un equipamiento médico completo con 66 camillas médicas.

Con una capacidad de carga de hasta 37 toneladas, este avión tiene capacidad para 160 pasajeros y vuela hasta 11 horas sin repostar, con una distancia máxima de 3.300 kilómetros con carga completa, o 8.900 kilómetros sin carga.

Además de una impresionante autonomía de crucero, el A400M/MRTT también cuenta con sistemas integrados avanzados que mejoran el conocimiento de la situación y el rendimiento del vuelo.

«Con sus poderosas capacidades multifuncionales, este avión no sólo fortalecerá la preparación operativa de la fuerza aérea para enfrentar diversos desafíos estratégicos, sino que también ampliará el alcance de Indonesia en misiones humanitarias y respuesta de emergencia en la región», dijo Teddy.

Se espera que el avión Airbus A400M/MRTT se convierta en la nueva columna vertebral del poder aéreo de Indonesia, así como en un símbolo de la modernización del principal sistema de defensa del país (alutsista) bajo el liderazgo del Presidente Prabowo.