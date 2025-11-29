El secretario del gabinete, Teddy, garantiza que 11 helicópteros recorran sin escalas los lugares donde se han producido inundaciones en Sumatra-Aceh para enviar ayuda

Jacarta – Secretario de Gabinete (Secretario del gabinete) RI, Teddy Indra Wijaya dijo que hasta 11 helicóptero El TNI y Basarnas fueron desplegados desde Yakarta para ayudar en las operaciones humanitarias. desastre De Sumatra Oeste, Norte de Sumatra y Acehcomo parte de una respuesta rápida a emergencias por desastres.

Lea también: Las pérdidas resultantes de las inundaciones repentinas en Padang Pariaman se estiman en 268,5 mil millones de IDR



«Hasta la fecha, el gobierno ha enviado un total de 11 helicópteros TNI y Basarnas desde Yakarta a las zonas afectadas por el desastre», dijo Teddy en una declaración escrita el sábado 29 de noviembre de 2025.

Explicó que de esa cifra, nueve helicópteros se encontraban en la zona afectada desde el 26 de noviembre de 2025 y de inmediato realizaron operaciones de socorro.

Lea también: El club Calvin Verdonk Lille envía un mensaje de condolencia a las víctimas de inundaciones y deslizamientos de tierra en Sumatra y Aceh





VIVA Military: helicóptero Super Puma NAS-332 de la Fuerza Aérea de Indonesia voló a Jambi

«Nueve helicópteros han estado en el lugar desde el 26 de noviembre de 2025 y dos helicópteros más volaron a Aceh desde Yakarta esta mañana», dijo.

Lea también: SPPG Polri actúa rápidamente y distribuye 500 porciones de alimentos a las víctimas de las inundaciones de Serdang Bedagai



Teddy enfatizó que todos los helicópteros fueron asignados para apoyar la distribución logística sostenible, especialmente en áreas de difícil acceso por tierra.

Por otro lado, la seguridad de los vuelos y las condiciones meteorológicas también son prioridades máximas en el desarrollo de las operaciones.

«Estos helicópteros vuelan en lugares alrededor del desastre para distribuir continuamente la logística, especialmente en las áreas más profundas y en áreas donde las rutas terrestres están cortadas. Y continúan prestando atención a los factores climáticos como consideración principal en los esfuerzos para manejar este desastre», dijo.

Anteriormente, el jefe de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB), el teniente general TNI Suharyanto, transmitió los avances en el manejo del desastre hidrometeorológico que afectó a las provincias de Sumatra del Norte, Aceh y Sumatra Occidental en una conferencia de prensa desde el aeropuerto de Silangit, Tapanuli del Norte, Sumatra del Norte, el viernes 28 de noviembre de 2025.

En su comunicado, 174 personas murieron, 79 desaparecieron y 12 resultaron heridas a consecuencia de este desastre.

En cuanto al impacto del desastre ocurrido en el norte de Sumatra, hasta la fecha se han registrado 116 muertos y 42 personas desaparecidas. Las víctimas estaban repartidas en varias áreas, incluidas 11 personas en el norte de Tapanuli, 51 personas en el centro de Tapanuli, 32 personas en el sur de Tapanuli, 17 personas en la ciudad de Sibolga, 6 personas en Humbang Hasundutan, 1 persona en la ciudad de Padang Sidempuan y 2 personas en West Pakpak. Mandailing Natal no informó de ninguna víctima mortal.

Mientras tanto, los datos sobre las víctimas en la provincia de Aceh al 28 de noviembre incluían 35 personas que murieron, 25 personas fueron declaradas desaparecidas y 8 personas resultaron heridas. La mayoría de las víctimas procedían de Bener Meriah Regency, Southeast Aceh Regency y Central Aceh Regency.