El Secretario de Estado niega que falte el presupuesto regional, la causa del Regente de Pati para aumentar las Naciones Unidas del 250%

Yakarta, Viva – Ministro de Estado (Estadersneg) Ri praseteto hadi habló sobre política El aumento del 250 por ciento de PBB fue emitido previamente por RegenteSudewo. La política fue cancelada porque desencadenó la ira del público.

Leer también: Pati Regent quiere desaparecer, Palace les recordó a los funcionarios que tengan cuidado con las políticas



Prasetyo negó la suposición de que surgió la política de aumentos de impuestos en una serie de regiones debido a la falta de presupuesto del gobierno central. Dijo que el presupuesto regional no era un factor para los responsables políticos en cada región.



La demostración del impulso del regente de Pati Sudewo de renunciar Foto : Entre/akhmad nazaruddin lathif

Leer también: Amenazó con ser acusado, Pati Regent Sudewo respeta los derechos del cuestionario de DPRD



«Nada, la causa es por eso, no sí», dijo Praseteto a los periodistas en el complejo del Palacio Presidencial, Yakarta, miércoles 13 de agosto de 2025.

El político de Gerindra agregó que cada región tiene una política diferente. Sin embargo, el presupuesto no es un formador de políticas en un área.

Leer también: Palacio respeta a los manifestantes sobre el pati regente Pati Sudewo



«Esas son las políticas de cada gobierno regional y de hecho diferentes entre un distrito y otro, incluso en la regencia de Pati con el distrito al lado, que está al lado de la regencia de Pati también es diferente», dijo Praseteto.

«Entonces no, en nuestra opinión, no es por eso, incluso si hay planes o políticas para aumentar las Naciones Unidas en sus respectivas regiones», continuó.

Sin embargo, el Palacio del Estado ha coordinado con el Ministro del Interior, Tito Karnavian con respecto a la política del Regente Pati, Sudewo sobre las Naciones Unidas aumenta el 250 por ciento.

«Si consultamos ayer con el Ministro del Interior, la coordinación no era para encontrar la fórmula no, porque de hecho era una política de cada gobierno local. Pero que la coordinación después de más tarde se consideraba que causaba problemas, bueno, luego coordinamos muy intensamente», dijo.

Por otro lado, Prasetyo pidió a los funcionarios públicos que tuvieran cuidado al hacer políticas. Incluso, el impacto de la política en la comunidad.



Miles de personas realizaron una manifestación frente a la oficina del Regente Central de Java Pati

«Sí, desde ese lado, muchas veces, como gobierno central, apelamos repetidamente que, como funcionarios públicos en cualquier nivel, tanto en el centro, en la provincia como en la región, debemos darnos cuenta de que debemos tener cuidado al transmitir todo», dijo.

«Además, transmitir una política que tendrá un impacto en la comunidad», continuó.