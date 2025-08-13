El Secretario de Estado hizo un llamamiento a los residentes para que cambiaran el 80 aniversario de la República de Indonesia a más tardar el sábado por la tarde

Yakarta, Viva – Ministro de Estado (Estadersneg) Prasetyo Hadi apeló a todos los participantes del 80 aniversario de la República de Indonesia en Palacio Conviertos independientes Boleto Conviértete en una invitación física a más tardar el sábado 16 de agosto de 2025 por la tarde.

Leer también: Asegúrese de que no hubiera muertes en la manifestación de destitución del regente del pati, la policía dijo esto



Agregó que el mecanismo de intercambio de boletos se convirtió en una invitación física se llevó a cabo en etapas.

«Entonces, no tiene que ser a la vez. Daremos la oportunidad de intercambiar la invitación física hasta el 16 de agosto», dijo Prasetyo Hadi a los periodistas en el Complejo Presidencial del Palacio, Yakarta, el miércoles 13 de agosto de 2025.

Leer también: Pati Regent se niega a retirarse de su posición: todos tienen su mecanismo





La atmósfera del entrenamiento de Paskibraka y el oficial de la Ceremonia del 80 aniversario en el Palacio de Merdeka Foto : Oficina de prensa de la Secretaría Presidencial

Dijo que la información completa relacionada con el horario de llegada, la apertura de la entrada y el mecanismo de intercambio de invitaciones se habían presentado a todos los participantes a través de la página oficial, las cuentas de redes sociales y sus respectivos correos electrónicos.

Leer también: El Secretario de Estado dijo que la preparación del 80 aniversario había alcanzado el 70 por ciento



«Hay todas las explicaciones, incluido el horario cuando puede intercambiar para tomar la invitación físicamente. Intentamos lo más posible para hacerlo más fácil», dijo.

Praseteto también hizo un llamamiento a los participantes para que intercambien invitaciones de acuerdo con el tiempo especificado para evitar la acumulación de posibles participantes.

«Aquellos que pueden intercambiar boletos hoy, hágalo hoy. Aquellos que tienen tiempo mañana, por favor mañana. Para evitar la acumulación en ciertos momentos o días», dijo.

Se sabe que el Ministro de Estado (MenseNeg) de la República de Indonesia, Prasetyo Hadi, confirmó que un total de 16 mil invitados asistirán al 80 aniversario de la Independencia de la República de Indonesia en las 8,000 invitaciones de Merdeka Palace, el 17 de agosto. Se planea que en cada sesión, por la mañana y por la noche, se atenderá por 8,000 invitaciones.

«En esta ocasión también somos tan personales y representamos al comité disculparse si se debe a lugares limitados, entonces muchos público Lo que realmente estaba entusiasmado por querer ser presente celebrado. Pero nuevamente debido a lugares limitados, no todos pueden ser acomodados «, dijo Prasetto a los periodistas en el complejo del Palacio Presidencial, Yakarta, martes 12 de agosto de 2025.



Candidatos de Paskibraka y oficiales de ceremonia de Gladi sucios en el Palacio Merdeka Foto : Oficina de prensa de la Secretaría Presidencial

Con respecto a la ropa mientras asistía a una serie de eventos en el Palacio, explicó que se esperaba que los invitados oficiales invitados usaran ropa tradicional como el año anterior. En cuanto al regalo público en general, el palacio no requiere que la comunidad use cierta ropa.

«Lo importante es el entusiasmo. Los matices si realmente en casa tienen ropa roja, hay una sensación roja y blanca, por favor úsalo, gracias a Dios», dijo.