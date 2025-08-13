El Secretario de Estado dijo que la preparación del 80 aniversario había alcanzado el 70 por ciento

Yakarta, Viva -El Ministro de Estado (Menesneg) de la República de Indonesia, Prasetyo Hadi, dijo que la preparación para el 80 aniversario de la República de Indonesia había alcanzado el 70 por ciento.

«Alhamdulillah, acabamos de terminar el segundo ensayo. Por supuesto, a primera vista, prestamos mucha atención a la perfecta en comparación con ayer. Sí, 70 por ciento», dijo Praseteto a los periodistas en Palacio Merdeka, miércoles 13 de agosto de 2025.

La atmósfera del entrenamiento de Paskibraka y el oficial de la Ceremonia del 80 aniversario en el Palacio de Merdeka Foto : Oficina de prensa de la Secretaría Presidencial

Agregó que la preparación de la ceremonia del día Independencia Todavía hay algo que debe mejorarse, uno de los cuales es una pausa entre un programa al próximo programa.

«Especialmente, por ejemplo, por favor con la puntualidad entre un espectáculo, con el siguiente programa es necesario continuar perfeccionando, incluida una pausa entre este aire, avión. Lo que queremos establecer, para que el tiempo y las coordenadas sean mucho más apropiadas, de modo que sea mejor, delicioso de ver», dijo.

Además de la serie de ceremonias, Praseteto dijo que su grupo también preparó una etapa de entretenimiento para los residentes. Especialmente para los residentes que no reciben un boleto como espectador de ceremonia.

«Además del Palacio de Merdeka, también proporcionamos etapas de entretenimiento, una especie de fiesta popular. O un lugar para las personas que no están alojadas en el complejo del Palacio Merdeka aún pueden seguir toda la serie de actividades», dijo.

«Pero, por supuesto, allí proporcionamos algunos lugares que no pueden aburrirse esperando. Tal vez hay juegos para hermanos menores, si hay personas que están presentes con sus hijos», agregó Praseteto.

Candidatos de Paskibraka y oficiales de ceremonia de Gladi sucios en el Palacio Merdeka Foto : Oficina de prensa de la Secretaría Presidencial

Se sabe que el Ministro de Estado (Mensesneg) de la República de Indonesia, Prasetyo Hadi, confirmó que un total de 16 mil invitados asistirán al 80 aniversario de la Independencia de la República Indonesia En el Palacio Merdeka, Yakarta el 17 de agosto. Se planea que en cada sesión, por la mañana y la noche, a cada uno asistirá 8,000 invitaciones.

«En esta ocasión, también somos tan personales y representan al comité que se disculpa si de hecho debido a lugares limitados, muchas personas están realmente entusiasmadas por querer estar presentes. Pero nuevamente debido a lugares limitados, no pueden ser acomodadas», dijo Prasetyo a los periodistas en el complejo del Palacio Presidencial, Yakarta, el martes 12 de agosto de 2025.

Con respecto a la ropa mientras asistía a una serie de eventos en el Palacio, explicó que se esperaba que los invitados oficiales invitados usaran ropa tradicional como el año anterior. En cuanto al regalo público en general, el palacio no requiere que la comunidad use cierta ropa.

«Lo importante es el entusiasmo. Los matices si realmente en casa tienen ropa roja, hay una sensación roja y blanca, por favor úsalo, gracias a Dios», dijo.