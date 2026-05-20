El Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, visitará la India del 23 al 26 de mayo para mantener conversaciones encaminadas a fortalecer la cooperación bilateral en áreas como comercio, defensa, energía y seguridad regional. Esta será la primera visita oficial de Rubio a la India desde que asumió el cargo.

El anuncio fue hecho por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que dijo que el itinerario de cuatro días de Rubio incluye visitas a Calcuta, Agra, Jaipur y Nueva Delhi.

Según el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, Rubio se reunirá con altos funcionarios indios durante su visita y discutirá una amplia gama de cuestiones estratégicas, incluidas asociaciones de defensa, vínculos comerciales, cooperación energética y cuestiones de seguridad regional.

La reunión del Cuarteto de Ministros de Asuntos Exteriores se celebrará en Nueva Delhi

Un punto destacado de la visita de Rubio será su participación en la reunión de ministros de Asuntos Exteriores del Quad, prevista para el 26 de mayo en Nueva Delhi. El grupo Quad incluye a India, Estados Unidos, Japón y Australia, y se ha centrado cada vez más en la estabilidad regional, la seguridad marítima y la cooperación estratégica en la región del Indo-Pacífico.

Se espera que la reunión esté presidida por el Ministro de Asuntos Exteriores de la India, S. Jaishankar. También se espera que asistan la ministra de Asuntos Exteriores de Australia, Penny Wong, y el ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Motegi Toshimitsu.

Fuentes diplomáticas indicaron que es probable que las discusiones durante la reunión del Quad abarquen varios acontecimientos internacionales apremiantes, incluida la crisis continua en Asia occidental, las preocupaciones sobre la seguridad marítima y los desafíos geopolíticos más amplios que afectan a la región del Indo-Pacífico.

La visita se produce tras la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN en Suecia

Antes de llegar a la India, Rubio viajará a Suecia para asistir a la reunión de Ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN el 22 de mayo. El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que las discusiones en la reunión de la OTAN se centrarán en aumentar la inversión en defensa entre los miembros de la alianza y mejorar el reparto de la carga dentro del bloque.

También se espera que Rubio se reúna con sus homólogos de los Siete países del Ártico durante su visita a Suecia. Es probable que las discusiones se centren en los intereses económicos y de seguridad en la región del Ártico, además del fortalecimiento de la cooperación estratégica en el Alto Norte.

La embajada de Estados Unidos dice que la visita profundizará los lazos estratégicos

La Embajada de Estados Unidos en Nueva Delhi confirmó la participación de Rubio en la reunión ministerial del Quad y describió la visita como un paso importante para fortalecer las relaciones entre India y Estados Unidos.

En un comunicado, la embajada dijo que esperaba darle la bienvenida a Rubio en su primera visita a la India, compromisos de alto nivel con líderes indios y participación en las reuniones del Quad. La embajada también se refirió a las celebraciones en curso por los 250 años de América.

India y Estados Unidos han ampliado significativamente la cooperación estratégica en los últimos años en sectores como la defensa, las tecnologías críticas, el comercio y la energía limpia. Se espera que la visita de Rubio refuerce aún más los lazos bilaterales y profundice la coordinación en cuestiones regionales y globales.

Es probable que se centre en la seguridad regional y del Indo-Pacífico

La próxima reunión del Quad en Nueva Delhi se produce en un momento de intensas tensiones geopolíticas en varias regiones, incluidas Asia occidental y el Indo-Pacífico. Se espera que los funcionarios deliberen sobre formas de fortalecer la coordinación entre las naciones del Quad en áreas como la seguridad marítima, la resiliencia de la cadena de suministro, el desarrollo de infraestructura y las tecnologías emergentes.

También es probable que la reunión subraye el enfoque continuo del Quad en mantener una región del Indo-Pacífico libre, abierta e inclusiva en medio de los cambiantes desafíos de seguridad global.

(Con aportes de PTI)





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