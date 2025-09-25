





El secretario de energía de los Estados Unidos, Chris Wright, pidió a la India que reconsidere sus importaciones de petróleo de RusiaEnfatizando que Estados Unidos no tiene la intención de castigar a la India, pero tiene como objetivo poner fin al conflicto en curso en Ucrania. Al dirigirse a una conferencia de prensa en el Centro de Prensa Extranjeros de Nueva York, Wright hizo los comentarios en respuesta a la consulta de Ani sobre el continuo comercio de petróleo de la India con Rusia.

«Hay muchos exportadores de petróleo en el mundo. India no necesita comprar petróleo ruso. India compra petróleo ruso porque es más barato. Nadie quiere comprar petróleo ruso; tienen que venderlo con un descuento. India ha decidido hacer la compensación para comprar petróleo más barato y mirar de otra manera, que está dando dinero a un tipo que asesina a miles de personas cada semana», dijo Wright a Ani.

Wright aclaró la posición de los Estados Unidos, afirmando: «Deseamos que India trabaje con nosotros para comprar (aceite). Puede comprar petróleo de todas las naciones de la Tierra, excepto el petróleo ruso. Esa es nuestra posición. América tiene aceite para vender, también lo hace todos los demás. No queremos castigar a la India. Queremos poner fin a la guerra y queremos crecer nuestras relaciones con India». Al involucrarse con el liderazgo indio, Wright dijo que conoció Ministro de asuntos externos S Jaishankar en la noche de inauguración e inició un diálogo sobre la futura cooperación.

«Conocí al ministro de Relaciones Exteriores de la India, S Jaishankar en la noche de inauguración y comencé un diálogo sobre la cooperación y el camino futuro entre nuestros países. Rusia que intenta encontrar la paz en Ucrania es algo pegajoso. Ambos estamos dentro del gabinete en los Estados Unidos y con nuestros aliados, tratando de encontrar las formas más creativas para poner a fin esta guerra», dijo.

Wright enfatizó la prioridad de poner fin al conflicto mientras fortalecía los lazos entre Estados Unidos y India. «El presidente (Trump) no quiere nada más que esta guerra, y tendría el beneficio adicional de eliminar una fuente de fricción. Estoy en cooperación de energía y comercio con India. Hay un futuro brillante allí, pero de alguna manera tenemos que descubrir cómo trabajar juntos para poner la máxima presión para poner la guerra a su fin», dijo.

En agosto de 2025, la administración Trump impuso un arancel del 25 por ciento a Bienes indioselevando la carga arancelaria total al 50 por ciento, debido a las continuas importaciones de petróleo de la India de Rusia. El Ministerio de Asuntos Externos (MEA) criticó la medida, calificándolo de «injusto, injustificado e irrazonable», y reiteró que la política energética de la India se rige por la dinámica del mercado y su necesidad de garantizar el acceso de energía asequible para sus 1.400 millones de ciudadanos.

«Estados Unidos ha apuntado a las importaciones de petróleo de la India de Rusia. Ya hemos dejado en claro nuestra posición … nuestras importaciones se basan en factores del mercado y tienen como objetivo garantizar la seguridad energética para 1,4 mil millones de indios», dijo el portavoz de MEA, Randhir Jaiswal. Anteriormente, muchos funcionarios estadounidenses atacaron a la India sobre la compra de petróleo ruso, con Peter Navarro, consejero principal de comercio y fabricación, acusando a la India de ganancias de petróleo ruso en su última serie de comentarios, junto con alegar que las tarifas de la India costaban «trabajos de los estadounidenses».

Navarro ha tomado repeticiones en la India en los últimos tiempos. Desde llamarlo una «lavandería para el Kremlin», hasta las babas más lásidas, como «los brahmanes se están preparando» del conflicto en Rusia. Además, el Asesor económico de la Casa Blanca Kevin Hassett dijo que Trump y el equipo comercial están «decepcionados» con las continuas importaciones de petróleo crudo ruso de la India, pero esperaban desarrollos positivos. Mientras tanto, Trump ha descrito repetidamente a India como la «pareja más tarifa de Estados Unidos», llamando a la relación comercial como un «desastre totalmente unilateral».

