El saqueo de la casa de Sri Mulyani fue arrestado, la partida policial detrás de él

Yakarta, Viva – perpetrador Saqueo Casa Ministro de Finanzas (Ministro de Finanzas) Sri Mulyani en Bintaro, South Tangerang, ha sido arrestado y determinado sospechar. Ahora, los perpetradores han languidecido tras las rejas.

«Algunos de los perpetradores han sido asegurados, el estado del sospechoso e inmediatamente detenido. El proceso de profundización aún se está ejecutando», dijo el jefe de policía de South Tangerang, comisionado senior de policía Victor Inkiriwang, miércoles 3 de septiembre de 2025.

Jefe de Policía de South Tangerang AKBP Victor DH Inkriwang (Centro) cuando se da un comunicado de prensa Foto : Viva.co.id/sherly (Tangerang)

La policía sospecha que los perpetradores vinieron de fuera del área. Durante el incidente, Sri Mulyani no estaba en casa. Solo los guardias son visibles. Aun así, no ha hablado más.

«Profundamos los motivos y la posibilidad del actor detrás de él. El proceso de investigación se está ejecutando intensivo», dijo Victor.

Anteriormente informó, el saqueo que ocurrió en la casa privada del Ministro de Finanzas Sri Mulyani Indrawati en el área de Bintaro, Yakarta, a fines de la semana pasada, incidió una herida profunda. Además, los artículos que se saquean tienen su propio valor histórico para SRI y su familia.

Sri Mulyani también reveló su derramamiento de su cuenta personal de Instagram @smindrawati, incluso al mostrar una foto de uno de los saqueadores que llevaba una pintura de su casa durante la prisión ocurrió el domingo 31 de agosto de 2025.

«El hombre con una chaqueta roja con un casco negro parecía llevar una pintura al óleo de flores en un lienzo de gran tamaño. Trajo su botín con calma, salió con confianza de mi hogar privado, que era el objetivo de la operación de los pies a fines de agosto de 2025 de la mañana», citó Sri Mulyani como el miércoles 3 de septiembre de 2025.