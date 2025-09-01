El saqueo de la casa de Ahmad Sahroni fue cazado por la policía

Yakarta, Viva – La Unidad de Investigación Criminal (Satreskrim) de la Policía del Metro del Norte de Yakarta (Polrestro) (Central Yakarta) comenzó a investigar el caso Saqueo De Casa Miembro de DPR Ahmad Sahroni En Jalan Swasembada, distrito de Tanjung Priok, norte de Yakarta, que ocurrió el sábado 30 de agosto de 2025.

«Aunque no ha habido informes, comenzamos a investigar», dijo el jefe de la Unidad de Investigación Criminal (Unidad de Investigación Penal) Comisionado de Policía del Norte de Yakarta Onkospos Gradiarso Sukahar en Yakarta el lunes.



Lexus RX 450H+ propiedad de Ahmad Sahroni, quien fue dañado por las masas.

Según él, en este momento su grupo todavía estaba profundizando el saqueo que ocurrió en la casa de Ahmad Sahroni.

«Hasta ahora, nadie ha sido arrestado, todavía estamos investigando», dijo Onkospos.

Como se sabe, cientos de personas corrieron y saquearon el contenido del miembro del DPR Ahmad Sahroni en Tanjung Priok, North Yakarta, el sábado 30 de agosto de 2025.

Inicialmente, cientos de personas realizaron una manifestación frente a la casa de Ahmad Sahroni, pero de repente llevaron al lanzamiento de objetos duros a la casa para que dañara el vaso y el edificio.

No satisfechos de dañar, las masas rompieron la cerca y entraron en la casa. También saquearon las pertenencias de Ahmad Sahroni.

El automóvil de lujo de Ahmad Sahroni estacionado en el garaje del edificio de múltiples historias no se salvó de los berrinches de masas. Dañaron el auto. .

También tomaron dinero, objetos de valor y documentos pertenecientes a los miembros del DPR desde el interior de la casa. (Hormiga)