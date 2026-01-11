El salto decisivo de Wembanyama detiene a los Celtics y los Spurs ganan dramáticamente

Boston, VIVA – Espuelas de San Antonio logró una importante victoria al conquistar celtas de boston con un marcador de 100-95 en la continuación de la competición NBA que se llevó a cabo en TD Garden, Boston, el domingo 11 de enero de 2026 WIB. Esta victoria no puede separarse de las actuaciones cruciales de Victor Wembanyama y De’Aaron Fox, quienes contribuyeron ambos con 21 puntos.

Citando el sitio web oficial de la NBA, Wembanyama pareció dominante en la segunda mitad al anotar 16 de sus 21 puntos totales. El jugador francés dio la victoria a los Spurs con un tiro en suspensión desde el lado izquierdo del campo cuando faltaban 19,2 segundos, asegurando que la ventaja visitante ya no podía ser superada.

Además de las aportaciones de Wembanyama y Fox, Keldon Johnson también tuvo un desempeño sólido con un doble-doble, 18 puntos y 10 rebotes. Este resultado fue la segunda victoria consecutiva de los Spurs después de sufrir dos derrotas consecutivas.

En el campo de los Celtics, Derrick White apareció como el máximo anotador con 29 puntos, seguido por Jaylen Brown que añadió 27 puntos. La derrota fue la tercera de Boston en sus últimos 12 juegos.

El partido estuvo igualado desde el principio. El marcador estaba empatado 84-84 antes de que Baylor Scheierman anotara un triple desde la esquina para poner a los Celtics adelante con menos de siete minutos para el final. White luego aumentó la ventaja con una bandeja resultante de la penetración en el área defensiva de los Spurs.

Sin embargo, San Antonio respondió de manera impresionante. Hicieron una racha de 9-2 para cambiar las cosas. Un triple de Keldon Johnson puso a los Spurs adelante 93-91 faltando 2 minutos y 14 segundos. Después de que Brown empató el marcador con una bandeja, Wembanyama volvió a poner a los Spurs adelante con un tiro en salto cuando quedaban 1 minuto y 33 segundos en el juego.

Otro momento crucial ocurrió cuando De’Aaron Fox logró arrebatarle el balón de las manos a Brown cerca de la línea media. Julian Champagnie aprovechó la oportunidad al anotar un tiro en propia puerta, acercando a los Spurs a 97-93 con 41 segundos restantes.

Luego, Wembanyama realmente selló la victoria con un tiro en salto que puso el marcador 99-95. De hecho, tuvo dificultades al inicio del partido y sólo anotó su primer punto con un tiro de tres a mitad del segundo cuarto.

En la segunda mitad, Wembanyama mostró su dominio al anotar nueve puntos consecutivos a mediados del tercer cuarto. Esta acción redujo el déficit de los Spurs a nueve puntos y empató mediante un esquema de juego de tres puntos.