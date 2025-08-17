El salario viral de la Cámara de Representantes aumenta Rp90 millones por mes, Puan Maharani: No hay aumento

Yakarta, Viva – La Cámara de Representantes del Pueblo (DPR) RI Puan Maharani protestó las noticias que circulaban en las redes sociales a través de la caminata salarios de los miembros del DPR que se dice que aumenta de RP. 3 millones por día o total pueden alcanzar Rp90 millones por mes.

Leer también: Los miembros de DPR solicitan que se deduca su salario para manejar Corona



Puan afirmó que no había una nueva política relacionada con los aumentos salariales para los representantes de las personas. Hizo hincapié en que solo había una compensación en forma de asignaciones en el hogar porque los miembros del DPR 2024-2029 ya no ocupaban la oficina.



Presidente del Parlamento indonesio, Puan Maharani Foto : Viva/Rahmat Fatahillah Ilham

Leer también: Arsul niega que los salarios de los miembros del DPR alcancen Rp260 millones



«No hay aumento (Salario, ed.), Solo ahora el DPR no ha obtenido una posición de la casa, sino que se reemplaza por una compensación por el dinero de la casa. Eso es todo porque la casa ha sido devuelta al gobierno. Eso es todo», dijo Puan Maharani cuando se cumplió en el Palacio de Merdeka, Jakarta, domingo por la tarde (8/17/2025), después de después de la Ceremonia de la Ceremonia Red y Blanca de la Bandera Blanca.

Con respecto a las asignaciones oficiales del hogar, esta política entró en vigencia a los miembros del DPR 2024-2029. Puan evaluó que la política era útil porque podía apoyar los deberes de los representantes del pueblo para atender a los componentes.

Leer también: Miembros del DPR 2019-2024 al mes de bolsillo de más de RP50 millones, aquí están los detalles



«Cada miembro también tiene el derecho y la obligación de poder facilitar más tarde si hay un constituyente o luego hay personas de los distritos electorales, etc.», dijo Puan.

En una ocasión separada, el Secretario General (Secretario General) del Parlamento Indonesio, Indra Iskandar, también explicó que todos los miembros del DPR recibirán asignaciones en el hogar, ambos que ya tienen casas en Yakarta o no.

«Todos fueron tratados de la misma manera para que todos hicieron un reemplazo para la Cámara de la Residencia de la misma manera, excepto que el liderazgo del DPR porque había recibido una residencia oficial de la Secretaría del Estado», dijo Indra mientras revisaba la Oficina de la Cámara de Representantes (RJA) del Parlamento Indonesio, Jakarta, lunes (7/10/2024).

La política de eliminar a los miembros de la Cámara del DPR se ha anunciado desde el 4 de octubre de 2024. La decisión fue contenida en la Secretaría General de la Parlamento Indonesia Número B/733/RT.01/09/09/09/2024 con respecto a la presentación de la Cámara de Representantes, que se firmó el 25 de septiembre de 2024.