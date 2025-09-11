El salario LPS Bos es más alto que ser ministro de finanzas, Purbaya: wow, abajo

Yakarta, Viva – Ministro de finanzasAdmitió Purbaya Yudhi Sadewa, su salario como presidente de la Junta de Comisionados de la Corporación de Seguros de Depósitos (LPS) aún era más alto, en comparación con salario en su posición como Ministro de Finanzas en este momento.

Por lo tanto, también argumenta que con más salario pequeño Como Ministro de Finanzas, pero sus responsabilidades son aún mayores que cuando se sirven como Presidente del LPS DK.

«Cuando me inauguraron como ministro de finanzas, le pregunté al Secretario General, ¿cuánto era mi salario?



Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa

«Entonces el prestigio es más alto, pero parece que el salario es más pequeño», dijo.

Sin embargo, admitió que estaba muy agradecido de que el presidente Prabowo hubiera sido confiable para convertirse en el Ministro de Finanzas, para que pudiera contribuir más al estado que cuando era el presidente de la Junta de Comisionados de LPS.

Sin embargo, Purbaya afirmó haber disfrutado de su posición como presidente del LPS DK durante los últimos cinco años porque su salario era mayor.

«LPS también es una institución importante, pero se sentó en la parte posterior. banco-La caída de Bank, luego trabajamos duro «, dijo Purbaya.

«Pero hay un gran salario. Lo disfruté muy bien que en LPS 5 años no hubo un gran banco en bancarrota, cinco años desempleados», dijo.