El salario del actor coreano saltó bruscamente a Rp152 mil millones, Lee Jung Jae fue el más caro

VIVA – Los salarios de las estrellas Drama Corea (K-drama) está ahora en el gran foco. El mundo del entretenimiento del país de Ginseng parece estar entrando en una nueva era, donde el honorario principal del actor se elevó a un número increíble.

Uno que desencadenó la conversación fue un informe sobre Park Hyung Sik que se dice que recibe una tarifa de 400 millones Won (alrededor de Rp4.6 mil millones) por episodio por drama Doce que se emitió en Disney+ y KBS 2TV, según lo informado por Kbizoom. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

Con un total de ocho episodios, el número llegó a 3.2 mil millones Won o alrededor de Rp37 mil millones. Mientras tanto, su co -estrella Ma Dong Seok recibió 500 millones Won (alrededor de Rp5.8 mil millones) por episodio, o un total de 4 mil millones Won (alrededor de Rp46 mil millones).

Con un costo de producción que alcanza los 22-23 mil millones de wones (alrededor de RP253-265 mil millones), casi un tercio del presupuesto total se agota solo para las dos estrellas principales.

No es la primera vez que Park Hyung Sik ha sido una conversación sobre el alto salario. Anteriormente, también recibió 500 millones de ganancias por episodio por drama. Doctor caída En JTBC, lo que significa un total de 8 mil millones Won (alrededor de Rp92 mil millones) para 16 episodios. Sin embargo, su agencia inmediatamente negó los rumores y enfatizó que la noticia no era cierta. También le pidieron al público que continuara apoyando a Park Hyung Sik porque siempre daba totalidad en cada papel.

No solo Park Hyung Sik, Kim Soo Hyun También establece un récord con una tarifa de aproximadamente 500 millones de ganancias por episodio por drama. Imitación Disney+Producción. Con dos temporadas de nueve episodios, el salario total se estima en 9 mil millones Won o alrededor de Rp104 mil millones.

Sin embargo, el récord más alto todavía está en manos de Lee Jung Jaeel personaje principal Juego de calamar. Para Juego de calamar Según los informes, la temporada 2 recibió $ 1 millón por episodio, o equivalente a 1.300 millones de wones (alrededor de Rp. 15 mil millones). El total lo está convirtiendo en el actor mejor pagado en la historia del drama coreano.

En una entrevista, Lee Jung Jae dijo: «Tal vez haya un malentendido, pero es cierto que me pagan bastante grande. Pero lo más importante no se trata de la cantidad, sino una buena relación de trabajo. Si la relación está dañada, todo puede ser desordenado».