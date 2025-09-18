El salario de los jugadores de MU se dedució debido a no clasificarse para la Liga de Campeones

VIVA – Manchester United De vuelta en el centro de atención después de anunciar la poda del salario del jugador después de su fracaso para calificar Campeón de la liga esta temporada.

Citando informes de Sky Sports, equipo principal Mu Reducir hasta el 25 por ciento del salario total que reciben. Esto se convirtió en una consecuencia directa después de que los Red Devils terminaron en la 15ª posición de la Premier League la temporada pasada y no logró ganar el boleto de la Liga de Campeones en la final de la Europa League.

En ese momento, Mu se enfrentó a Tottenham Hotspur en la parte superior de la Europa League. Sin embargo, tropas Ruben Amorim Debe estar satisfecho de perder ligeramente 0-1 a las espuelas que en ese momento todavía era manejada por Ange Postecoglou. La derrota también cerró las posibilidades de que MU apareciera en la competencia más élite entre los clubes europeos.

Como resultado, la gerencia de Old Trafford implementó inmediatamente recortes salariales. Los últimos estados financieros del club muestran una reducción en los gastos salariales de alrededor de £ 52 millones o equivalente a más de RP1 billones. Ahora, la factura salarial total es de £ 313 millones, menos importante desde el período anterior.

Aun así, los estados financieros también mencionaron que la pérdida del club cayó dramáticamente. En la temporada 2024/2025, MU registró una pérdida de alrededor de £ 33 millones, mucho más pequeña que el año anterior que alcanzó las £ 113 millones.

Minoría del propietario y de la cara pública de Old Trafford, Sir Jim RatcliffeEnfatizar que este paso de ahorro es absolutamente necesario. Ratcliffe incluso afirma que MU puede estar «en bancarrota» sin podar los costos operativos.

«Todo esto debe hacerse para salvar las finanzas del club. Sin un control estricto, MU puede estar en una situación mucho peor», dijo Ratcliffe.

Ahora, una tarea pesada está en el hombro de Ruben Amorim para revertir su destino en la nueva temporada. No solo trae al equipo de regreso competitivo en la Premier League, sino que también restaura la gloria de los Red Devils en Europa.