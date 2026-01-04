El salario de John Herdman por encima de Prabowo, el Real Madrid sin Mbappé

VIVA – El mundo del fútbol a principios de 2026 se calentó inmediatamente con una serie de grandes noticias que llamaron la atención del público. Del zumbido Juan Herdman como el nuevo capitán Selección Nacional de Indonesia se ha convertido en la comidilla de la ciudad, especialmente por el fantástico valor de su contrato y los logros individuales de los pilares de Garuda a nivel asiático.

Lea también: ¡En curso! En vivo por ANTV, duelo Fiorentina vs Cremonese, esperando la genial acción de Kang Emil



Mientras tanto, en la competición nacional, Persija Yakarta logró sacudir el establecimiento de la Superliga superior después de cambiar la posición de Persib Bandung.

Para no quedarse atrás en el escenario europeo, al gigante español, el Real Madrid, le espera una dura prueba, que debe aparecer cojeando sin algunas de sus principales estrellas, entre ellas Kylian Mbappé.

Lea también: ¿Por qué PSSI eligió a John Herdman? Fugas de formación e impacto en el futuro de la selección nacional de Indonesia



Leer el resumen de la noticia más popular Canal VIVA.co.id Bola durante todo el domingo 4 de enero de 2026 en su totalidad a continuación:

5. Real Madrid vs Real Betis en vivo esta noche, Los Blancos probados sin Mbappé

Lea también: No solo logros, la Comisión X enfatiza la visión a largo plazo de la selección nacional de Indonesia en la era de John Herdman



El Real Madrid se pondrá a prueba ante el público del Santiago Bernabéu cuando reciba al Real Betis en la continuación de la temporada 2025/2026 de La Liga española. Este partido no es sólo un partido de rutina, sino un duelo importante que podría afectar el panorama competitivo de la máxima categoría y de la zona europea.

Los Blancos todavía mantienen la esperanza en la carrera por el título de La Liga. Cada punto es crucial considerando la reñida competencia en la cima. Por otro lado, el Real Betis venía con la misión de sumar puntos para mantener su posición en la competición europea.

La dura prueba para el Madrid esta vez es la ausencia de varios jugadores clave. La línea defensiva seguramente será porosa porque, según los informes, Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold y Eder Militao están ausentes. La noticia más preocupante es, por supuesto, la ausencia de la megaestrella Kylian Mbappé, que ha reducido ligeramente el poder ofensivo del Madrid.

Leer más aquí

4. La honesta confesión del entrenador de Persija después de cambiar a Persib en la clasificación de la Superliga

La competición en la cima de la Superliga 2025/2026 se está calentando nuevamente después de que Persija Jakarta obtuviera una importante victoria sobre Persijap Jepara. Estos resultados tuvieron inmediatamente un impacto en los cambios en la posición de las posiciones temporales.

Jugando en el estadio Gelora Bung Karno (GBK), el sábado 3 de enero de 2026, los Kemayoran Tigers cerraron la decimosexta semana de partidos con una victoria por 2-0, desplazando temporalmente a Persib Bandung del segundo lugar en la clasificación.