El salario de Elon Musk pide ser restaurado

Jacarta – Paquete salario Elon Musk que ascendió a 56 mil millones de dólares (928 billones de rupias) de tesla debería haber sido reinstalado mediante una votación de los accionistas de la compañía el año pasado, argumentó un abogado de Tesla ante la Corte Suprema de Delaware, Estados Unidos (EE.UU.).

Como se cita VIVA de ReutersEl jueves 16 de octubre de 2025, una de las batallas legales corporativas más grandes entró en sus etapas finales después de que un juez de un tribunal inferior anulara el récord de compensación del CEO de Tesla de enero de 2024.

La compañía también apeló un fallo de un tribunal inferior que rechazó un voto de los accionistas para restaurar el paquete salarial por considerarlo legalmente inválido.

«Esta es la votación de los accionistas más informada en la historia de Delaware», dijo a los jueces Jeffrey Wall, abogado de Tesla.

El resultado del caso podría tener ramificaciones importantes para el estado de Delaware, su ley corporativa ampliamente utilizada y su tribunal de cancillería, un lugar alguna vez favorito para disputas comerciales pero recientemente acusado de ser hostil a los empresarios poderosos.

Un fallo de un tribunal de la cancillería que canceló el salario de Elon Musk se ha convertido en un grito de guerra para los críticos de Delaware. La canciller Kathaleen McCormick dictaminó que la junta directiva de Tesla no era independiente cuando aprobó el paquete salarial de Musk en 2018 y que los accionistas carecían de información crítica cuando votaron abrumadoramente a favor del mismo.

Como resultado, aplicó normas legales estrictas y consideró que los salarios eran injustos para los inversores.

Elon Musk no asistió a los alegatos celebrados en un tribunal especial para acomodar a las 65 personas presentes, en su mayoría abogados.

Los acusados, directores actuales y anteriores de Tesla, niegan haber actuado mal y dicen que McCormick tergiversó los hechos y la ley.

Tesla argumentó en Dover, Delaware, que los cinco jueces del tribunal superior de Delaware tenían tres formas de revocar el fallo del tribunal inferior.

Pudieron descubrir que Elon Musk, que poseía el 21,9 por ciento de Tesla en 2018, no controlaba las negociaciones salariales de la junta y que los accionistas habían sido completamente informados cuando votaron para aprobarlo ese año.