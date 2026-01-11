El safety de los Packers, Javon Bullard, ataca a los Bears después de una aplastante derrota en los playoffs

El Empacadores de Green BayLa convulsa campaña 2025 llegó a su fin de manera aplastante el sábado por la noche, cuando sufrieron un terrible colapso en el último cuarto contra el Osos de chicago en su enfrentamiento por el comodín. A pesar de entrar al cuadro final con una ventaja de 15 puntos, los Packers no pudieron hacer lo necesario para conseguir su boleto a la ronda divisional de los playoffs.

Este fue un dura perdida Green Bay tuvo que tragar, especialmente si consideramos cómo parecía que tuvo el control del juego durante gran parte de la noche. Después del juego, Seguridad Javon Bullard optó por atacar a Chicago, ya que se negó a darle crédito por la victoria, y en lugar de eso culpó a su propio equipo por poder cerrarle la puerta a su rival de la NFC Norte.

Javon Bullard no se detiene ante los Bears después de la fea derrota de los Packers

El #Empacadores No he podido liquidar a los Bears en absoluto en Chicago. Javon Bullard: «Sin faltarles el respeto, pero no es una mierda lo que hicieron. Somos nosotros. Tenemos que terminar. Sabes que les gritamos todo el juego, pero somos nosotros. Tenemos que terminar».

Durante gran parte de este juego, los Packers tuvieron el control. En la ofensiva, Jordan Love lideró eficientemente al equipo arriba y abajo del campo, y terminó la noche con 323 yardas y cuatro touchdowns. Del otro lado del balón, Caleb Williams y los Bears aparentemente no pudieron hacer nada, gracias en gran parte a una serie de errores autoinfligidos que siguieron cometiendo.

Sin embargo, Chicago ha pasado gran parte de la campaña de 2025 realizando manifestaciones impresionantes, y eso es precisamente lo que hizo aquí. Williams se encendió en el momento perfecto, cuando llevó a los Bears a 25 puntos en el último cuarto. Los Packers tuvieron varias oportunidades para terminar este juego, pero no pudieron darle el golpe final a su rival de toda la vida.

Hay que darle crédito a Chicago por encontrar una manera de salir victorioso en este concurso. Sin embargo, Bullard no lo ve así. La seguridad del segundo año fue brutalmente honesto al hablar de esta derrota, dijo que se debió más a que los Packers no pudieron cerrar la puerta, que a algo que hicieron los Bears.

«Sin faltarles el respeto, pero no es una mierda lo que hicieron. Somos nosotros», afirmó Bullard sin rodeos. «Tenemos que terminar. Les gritamos todo el juego, pero somos nosotros. Tenemos que terminar».

Los Packers inician la temporada baja llenos de incertidumbre

Después de realizar un sorprendente intercambio de gran éxito por Micah Parsons justo antes de que comenzara la campaña de 2025, había razones para creer que este era el año en que los Packers finalmente emergerían como candidatos de facto al Super Bowl. En cambio, obtuvieron el puesto número 7 en la clasificación de los playoffs de la NFC por tercer año consecutivo, y fueron rebotados en la ronda de comodines por segunda temporada consecutiva.

Green Bay tiene una infraestructura sólida, pero es posible que sea necesario realizar cambios después de este resultado decepcionante. Seguramente comenzarán a circular rumores en torno al entrenador en jefe Matt LaFleur, quien comenzará el último año de su contrato con el equipo, y es justo suponer que varios jugadores clave de este equipo no regresarán en 2026. Los Packers tienen trabajo que hacer, ya que tendrán la intención de garantizar que este mismo resultado no vuelva a ocurrir el próximo año.