El safety de los Chargers, Derwin James, ataca a la defensa en una diatriba

En el transcurso de las primeras tres semanas del 2025 NFL temporada, la Cargadores de Los Ángeles Parecía uno de los mejores equipos de la liga. La ofensiva parecía estar encajando con el mariscal de campo estrella. Justin Herbert parecía encerrado mientras la defensa era formidable y contenía a los oponentes divisionales en tres semanas consecutivas.

Desafortunadamente para los Chargers, el equipo realmente ha tenido problemas durante sus últimos cuatro juegos, lo que resultó en tres derrotas, con el Potros de Indianápolis siendo el último en sacar lo mejor de Herbert y compañía en el SoFi Stadium. Daniel Jones y compañía anotaron 38 puntos contra la defensa, logrando la victoria por 14 puntos como visitante en Los Ángeles.

Después de la derrota ante los Colts, el cuatro veces safety All-Pro James Derwin no se contuvo en su evaluación de la defensiva de los Chargers.

Derwin James ataca la defensa de los Chargers

Después de la tercera derrota de los Chargers en los últimos cuatro juegos, James criticó el esfuerzo del equipo a la defensiva durante disponibilidad de medios en el vestuario.

“Jugamos como [expletitive]”, dijo James, “parecíamos basura. Perdimos 40 puntos en nuestro propio estadio. No estábamos concentrados en los detalles. Simple [expletitive] al piso, botas, todo lo que practicamos”.

Como si no fuera suficientemente malo que el equipo viene de posiblemente la peor derrota de la campaña 2025 hasta el momento, los Chargers no tendrán mucho tiempo para desempolvarse. Los Ángeles será la sede del Vikingos de Minnesota en una semana corta, ya que volverán al trabajo el jueves en el SoFi Stadium contra un equipo que también buscará recuperarse.

Los Vikings vienen de una decepcionante derrota por ocho puntos ante el campeón defensor del Super Bowl. Águilas de Filadelfia. Minnesota intentará evitar caer por debajo de .500, mientras que Los Ángeles intentará mantenerse por encima de .500.

Derwin James revela cómo la defensa de los Chargers puede recuperarse

Aunque la temporada va en la dirección equivocada para los Chargers, James dejó saber cómo pueden cambiar las cosas y volver a la normalidad como una fuerza a tener en cuenta en el futuro de la AFC.

«Simplemente tenemos que mirar hacia adentro y ser mejores», dijo James. “Sigo diciendo lo mismo [expletitive]. Las últimas tres o cuatro semanas he estado diciendo lo mismo”.

El entrenador en jefe de los Chargers, Jim Harabugh, también interviene en los problemas del equipo, que cree que se encuentran en todas las fases del juego.

“Realmente es necesario realizar mejoras en todas las fases”, dijo Harbaugh.

Aunque el equipo no se encuentra en una gran situación en este momento después de tres derrotas en cuatro semanas, todavía es lo suficientemente temprano en la temporada regular para que este talentoso equipo vuelva a la normalidad y pueda llegar a los playoffs de la NFL. Sin embargo, queda mucho trabajo por hacer para dar la vuelta a la esquina.

Después de enfrentar a los Vikings en la Semana 8, los Chargers tendrán algunos enfrentamientos más difíciles en el futuro contra los Acereros de PittsburghÁguilas, Jefes de Kansas City (dos veces), vaqueros de dallas, Tejanos de Houston y Broncos de Denver.