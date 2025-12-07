El sacrificio del padre de Pratama Arhan se destacó nuevamente después de la muerte de su padre.

Jacarta – Tristes noticias rodean al fútbol indonesio. Padre del lateral izquierdo Selección Nacional de Indonesia, Pratama Arhaneso es SutrisnoSegún se informa, murió el domingo 7 de diciembre de 2025. Esta información se difundió primero a través de varias publicaciones en las redes sociales e inmediatamente provocó una ola de condolencias del público.

La cuenta lingkar.sepakbola fue la que subió una foto de la familia de Pratama Arhan con una declaración de condolencia. La carga muestra a Arhan parado entre su padre y su madre, enfatizando lo cerca que está el jugador de los padres que lo criaron en un ambiente simple en Blora.

El primo de Arhan, el Imam Juna, subió una InstaStory indicando que un miembro de la familia había muerto. Poco después, la cronología se llenó de condolencias de vecinos, aficionados y compañeros de la selección nacional.

Los jugadores de la selección indonesia también expresaron su más sentido pésame. El portero de la Selección Nacional, Ernando Ari, subió sus condolencias a través de su Instagram Story.

«Lamento enterarme de la muerte de su padre Ho. Esperemos que sus actos de adoración sean aceptados y se le dé aliento a Arho», escribió Ernando.

Asnawi Mangkualam también brindó apoyo moral a Pratama Arhan para que se mantuviera fuerte ante esta gran pérdida. «Innalillahi wainna ilaihi rojiun. Mi más sentido pésame, ho, fuerte. Espero que tus buenas obras de adoración sean aceptadas por Allah SWT», escribió Asnawi.

La figura paterna que luchó por la carrera de Arhan

La partida de Sutrisno trajo recuerdos públicos de varias historias de sus luchas como padre. Hace varios años, Sutrisno y su esposa Surati o Mak Ti fueron entrevistados por varios medios sobre la trayectoria profesional de Pratama Arhan desde la infancia.

Uno de los momentos más memorables fue la historia en la que Sutrisno sólo pudo comprar en el mercado zapatos de fútbol para su hijo por 25.000 IDR.

«Tenía 25.000, compré zapatos en el mercado. Cuando los llevaba en la carretera, se rompieron. Sólo tenía esa cantidad de dinero, así que compré esa cantidad», dijo Sutrisno en una entrevista de Insert Live.

Surati también confirmó que las condiciones de la familia en ese momento eran muy limitadas. Viven al borde del bosque en Blora, mientras que el pequeño Arhan tiene que viajar hasta 12 kilómetros para practicar fútbol.