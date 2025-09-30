El sacrificio de almas se convierte en 3 personas

SidoarjoVIVA – El número de víctimas murió debido al colapso del edificio Musala Al Khoziny Buduran El internado islámico, Sidoarjo, aumentó a tres personas. Los tres exhalaron el último aliento después de recibir un tratamiento intensivo en el hospital.

Citando informes Viva Java esteDos víctimas murieron en nombre de Mochammad Mash Mash Tamit Haq (14), un residente de Surabaya, y Muhammad Soleh (22), del Tanjung Pandan, Bangka Belitung, fue atendido en el Dr. RT Notopuro Sidoarjo Regional Hospital. Mientras que otra víctima murió en RSI Siti Hajar.

En total había 40 estudiantes que habían sido manejados en el Dr. RT Notopuro Regional Hospital. Hasta 30 personas han sido enviadas a casa, 4 todavía están en tratamiento, 2 en estado crítico y otras 2 murieron. El cuerpo de Muhammad Soleh había sido trasladado a su ciudad natal en Bangka Belitung.

Musala en Ponpes Al Khoziny Sidoarjo se derrumbó en el Santri

El Director del Hospital Regional Sidoarjo, el Dr. Atok Irawan, explicó que Soleh fue una de las víctimas con las lesiones más graves. Experimentó un enamoramiento del cuerpo debido a las ruinas. De hecho, el equipo médico debe llevar a cabo la amputación del brazo izquierdo en la escena para salvar su vida. Sin embargo, Soleh finalmente murió cuando lo remitieron al hospital.

«El paciente Soleh fue tratado intensamente, pero su condición era muy pesada. Murió en un viaje de referencia», dijo el Dr. Atok el martes 30 de septiembre de 2025.

La hermana de la víctima, Akhmad, admitió que acababa de llegar al Hospital Regional Sidoarjo el martes por la mañana. Recibió la noticia de la muerte de Soleh solo 30 minutos antes de llegar al hospital. Se sabe que Soleh es un alumno de Al Khoziny Santri, así como un estudiante de quinto semestre en la Universidad de Pesantren.

Esta desgarradora tragedia ocurrió el lunes 29 de septiembre de 2025, cuando el edificio de tres pisos que se construyó colapsó repentinamente. En ese momento, cientos de estudiantes llevaban a cabo la oración de Asar en la congregación en la planta baja.

Jefe de Centro de Datos, Información y Comunicación para el Desastre BNPBAbdul Muhari, dijo que hasta el martes por la mañana se evacuaron con éxito 102 víctimas. Sin embargo, todavía había 38 personas reportadas como desaparecidas y supuestamente atrapadas bajo las ruinas. El equipo conjunto todavía continúa buscando.