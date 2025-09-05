El sable de luz de Darth Vader se vende por $ 3.6 millones en una subasta

El Lighsaber original utilizado por Darth Vader en «Star Wars: El imperio retrocede «y su secuela» Star Wars: Return of the Jedi «se ha vendido en una subasta por $ 3,654,000.

De acuerdo a PropietudLa casa de subastas de recuerdos de la película, el apoyo, es el único héroe sable de luz de «Star Wars: The Empire Strikes Back» (1980) y «Star Wars: Return of the Jedi» (1983) con un uso de pantalla verificable que se ofrece en una subasta pública. Originalmente utilizado por el actor David Prowse, quien interpretó a Darth Vader, ahora posee el título del artículo de «Star Wars» de mayor precio jamás vendido en una subasta.

Propietud

Brandon Alinger, propStorStore, dijo: «El resultado marca un momento histórico no solo para PropStore, sino para el mundo entero de la recolección de películas. Para ver un sable de luz de ‘Star Wars’, el símbolo de una de las mayores sagas de cine, se convierte en la pieza más alta y más valiosa que se vende en la subasta es increíblemente especial. artefactos como piedras de toque de la mitología moderna «.

La subasta continúa el viernes. Otros artículos vendidos incluyen la funda Llewhip, Belt y Whip utilizada por Harrison Ford en «Indiana Jones y la última cruzada». Se vendió por $ 485,100. El lanzallamas utilizado por Leonardo DiCaprio en «Once Upon a Time in Hollywood» se vendió por $ 346,500, y la famosa plataforma 9 3/4 de la franquicia «Harry Potter» obtuvo $ 138,600.

La subasta tuvo lugar en el Museo Petersen en Los Ángeles. Otros artículos vendidos incluyen:

«Men in Black» (1997) El primer plano del héroe iluminado con la pantalla Neuralyzer se vendió por $ 315,000

«The Lone Ranger» (Serie de televisión, 1949 – 1957) El sombrero promocional solitario de Clayton Moore se vendió por $ 302,400

«Spider-Man» (2002) disfraz de Spider-Man (Tobey Maguire) se vendió por $ 289,800

«El Señor de los Anillos: The Fellowship of the Ring» (2001) Casco de Sauron (Sala Baker) se vendió por $ 289,900

«Aliens» (1986) de Ellen Ripley (Sigourney Weaver) práctico SFX M240 Flamethrower vendido por $ 252,000

«Saw III» (2006) Darren Lynn Bousman Collection: Animatronic Billy Puppet con control remoto vendido por $ 176,400

«Game of Thrones» – La espada de Jon Snow (Kit Harington) se vendió por $ 94,500

«Rambo III» (1988) El arco compuesto de John Rambo (Sylvester Stallone) se vendió por $ 94,500

«Jaws» (1975) Shark Tooth Clapperboard se vendió por $ 94,500

«Avengers: Age of Ultron» (2015) Escudo del Capitán América (Chris Evans) Vendido por $ 85,050

«Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl» (2003) El collar de medallón aztecas de la pantalla de la pantalla de Elizabeth Swann (Keira Knightley) se vendió por $ 81,900 por $ 81,900

«Harry Potter y el prisionero de Azkaban» (2004) Harry Potter (Daniel Radcliffe) Escena del mapa del merodeador SFX Light-Up Hero Wand vendida por $ 81,900

«Deadpool» (2016) Máscara de Deadpool hecha por producción (Ryan Reynolds) vendida por $ 21,420

«Ace Ventura: When Nature Llama (1995) Disfraz de la pantalla de Ace Ventura (Jim Carrey) vendido por $ 21,420