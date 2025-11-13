El sabio consejo de Andre Rosiade para Azizah Salsha y Pratama Arhan después del divorcio

Jacarta – Después del divorcio de Pratama Arhan en septiembre de 2025, Azizah Salsha optó por permanecer en silencio. No habla mucho en público y prefiere mantenerse ocupado haciendo ejercicio.

Lea también: Andre Rosiade dijo que Azizah Salsha conoció y se despidió de la familia de Arhan antes de divorciarse.



Su padre, André Rosiade, reveló que su hija realmente quiere mantener su vida personal alejada de los focos mediáticos. Según el político del Partido Gerindra, aunque recibió muchas ofertas para aparecer en varios podcasts, estaba seguro de que Azizah igualmente rechazaría las ofertas.

«De hecho, nuestra familia no necesita andar por podcasts. Le han ofrecido muchos podcasts, pero no quiere aparecer, ni conferencias de prensa. Mi hijo no necesita aparecer así», dijo André Rosiade, citado en el programa de YouTube del Dr. YouTube. Richard Lee, jueves 13 de noviembre de 2025.

Lea también: Azizah Salsha fue blasfemada hasta que fue golpeada por Cancel Culture, Andre Rosiade: ¿Cuál fue su pecado?



Andre agregó que, aunque a menudo recibió insultos después de separarse, Azizah todavía trató de seguir adelante con su vida sin responder a comentarios indirectos.

«Mi hijo nunca culpa a la gente, simplemente se queda callado. Simplemente vive, juega al pádel o hace otras actividades sin necesidad de comentar sobre otras personas», afirmó.

Lea también: La marca deportiva que invitó a Azizah Salsha a convertirse en modelo de JFW se disculpa: ¡seremos más selectivos!



Como padre, Andre admite que continúa dando consejos para que su hija pueda convertirse en una mejor persona en el futuro.

«Estoy agradecido, tal vez mi hijo tiene muchas deficiencias y errores, le he recordado como padre que debe mejorar. Si Dios quiere, si te mejoras, entrégate, Alá definitivamente te ayudará, mejora», dijo Andre.

También espera que tanto Azizah como Pratama Arhan puedan concentrarse en vivir sus respectivas vidas después de separarse.

«Para que Arhan pueda concentrarse en el Bangkok United, ojalá pueda volver a ser el mejor jugador y ganarse un lugar en la selección nacional. Azizah también puede cuidar de su vida», afirmó.

Andre enfatizó que su relación familiar sigue siendo buena. También pidió al público que deje de acorralar a su hija.

«Sí, nos separamos en buenos términos. Creo que es justo sin daño, y la familia es buena. No tenemos ningún problema, sólo los internautas, pero tengo que responder a eso», concluyó.

Para su información, Pratama Arhan solicitó en secreto el divorcio en el Tribunal Religioso de Tigaraksa Tangerang el 1 de agosto de 2025. Los dos se divorciaron oficialmente por PA Tigaraksa Tangerang el 29 de septiembre de 2025. Según la decisión del tribunal religioso de Tigaraksa, los dos se divorciaron por incompatibilidad.