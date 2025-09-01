El rupias se fortaleció en medio de la última situación, BI confirmó que está presente en el mercado de la guardia de estabilidad

Yakarta, Viva – Tipo de cambio de Rupiah Contra el dólar estadounidense según el alias Jisdor Bi de la tasa de dólares interbancarias de Yakarta, al nivel de RP 16,461 por viernes 29 de agosto de 2025.

Sin embargo, resulta en el mercado En la apertura de la negociación el lunes por la mañana, 1 de septiembre de 2025 hasta 09.23 WIB, el Rupiah fue transacionado al nivel de RP 16,470 por dólar estadounidense, fortaleció 30 puntos o 0.18 por ciento con respecto al anterior RP 16,500 por dólar estadounidense.

Respondiendo al fortalecimiento de la moneda de Garuda en el mercado spot, Bank Indonesia (BI) a través del jefe del Departamento de Gestión Monetaria y Activos de Valores (DPMA), Erwin Gunawan Hutapea, finalmente abrió la voz.

Afirmó que BI continuaría en el mercado, para mantener la estabilidad del tipo de cambio y la adecuación de la liquidez de Rupia.

«Bank Indonesia está en el mercado para garantizar que el tipo de cambio Rupiah se mueva de acuerdo con su valor fundamental, a través de un buen mecanismo de mercado», dijo Erwin en su declaración, el lunes 1 de septiembre de 2025.

Explicó, a este respecto, el Banco Indonesia continuó fortaleciendo los pasos de estabilización del tipo de cambio Rupiah.

Esto incluye la intervención de avance sin entrega (NDF) en el mercado y la intervención off-shore en el mercado interno a través de puntos, transacciones nacionales no delantables (DNDF) y SBN en el mercado secundario.

Además, continúa Erwin, Bank Indonesia también mantiene la adecuación de la liquidez de Rupiah al abrir el acceso a la liquidez a los bancos.

«Es decir, a través de transacciones de repo, transacciones de intercambio de FX y compras SBN en el mercado secundario, así como instalaciones de préstamos/financiamiento», dijo.