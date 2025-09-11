El rupias se fortaleció cuando el gobierno aseguró que la relación deuda / PIB fuera segura

Yakarta, Viva – Se prevé que el tipo de cambio del rupia contra el dólar de los Estados Unidos (EE. UU.) Todavía esté fluctuando, pero cerrado fortalecido en el comercio actual.

Según los datos de la tasa de dólar Spot de Yakarta Interbank o Jisdor BI, el tipo de cambio Rupiah contra el dólar de los Estados Unidos está en Rp 16,457 por miércoles 10 de septiembre de 2025. La posición de Rupiah se registró en 5 puntos, desde el tipo de cambio anterior en el nivel de RP 16,462 en la negociación del martes 9 de septiembre, 2025.

Mientras se cotiza en el mercado spot el jueves 11 de septiembre de 2025 hasta el 09.13 WIB, el Rupiah se negoció al nivel de RP 16,466 por como un dólar. Esta posición fortaleció 3 puntos o 0.02 por ciento desde la posición anterior en el nivel de Rp 16,469 por dólar estadounidense.



Montones de dinero rupia con varios nominales

Observador del mercado monetario, dijo Ibrahim, gobierno Comprometido a proteger razón de deuda contra el producto interno bruto (Pdb) en el rango del 39 por ciento. Hasta ahora, la relación de deuda todavía se mantiene a nivel Aman.

Pero según él, el gobierno no está persiguiendo hacia arriba o de baja la relación de deuda, pero la búsqueda del crecimiento económico para crecer más rápido y el PIB se hace más grande para que la relación de deuda disminuya automáticamente.

Con respecto al apoyo del lado monetario, debe haber una sinergia de políticas fiscales y monetarias para no presionar el sistema bancario. Se espera que la dirección de esta política fortalezca la resistencia de la economía, al tiempo que crea un espacio fiscal más saludable en el mediano plazo para que pueda mantener el déficit de APBN en el rango máximo del 3 por ciento.

Para aumentar el límite de déficit de APBN del 3 por ciento, el gobierno verá el desarrollo económico en el futuro. Además, está claro que en la ley el límite máximo de déficit presupuestario es del 3 por ciento.

Además, el gobierno está preparando un estímulo adicional para alentar la aceleración del crecimiento económico. El principal problema radica en la implementación de programas gubernamentales que aún se ejecutan lentamente.

Se espera que la aceleración de la realización de los programas de gastos y prioridades pueda proporcionar un estímulo significativo a la tasa de crecimiento económico nacional en el futuro cercano.

«El Rupiah está fluctuando pero cerrado fortalecido en el rango de Rp 16,420 – RP 16,470», dijo.