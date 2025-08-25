El rupias se fortaleció como la continua variedad de incertidumbre y geopolítica global

Yakarta, Viva – Se predice que el tipo de cambio Rupiah contra el dólar de los Estados Unidos (EE. UU.) Todavía fluctúa en el comercio actual.

Data Yakarta Interbank Spot Tasa de dólar o Notas de Jisdor BI, Tipo de cambio de Rupiah Ubicada en el nivel de RP 16,340 por viernes 22 de agosto de 2025. Se registró la posición del rupia para debilitar 57 puntos, desde el tipo de cambio anterior al nivel de Rp 16,283 por dólar estadounidense el jueves cotización, 21 de agosto de 2025.

Mientras se cotiza en el mercado spot el lunes 25 de agosto de 2025 hasta el 09.06 WIB, el Rupiah se negoció al nivel de Rp 16,261 por dólar estadounidense. La posición es conocida fortificado 90 puntos o 0.55 por ciento desde la posición anterior en el nivel de Rp 16,351 por dólar estadounidense.

El tipo de cambio del rupia contra el dólar estadounidense

Los participantes del mercado notaron que técnicamente, el rupia todavía registró un ligero refuerzo del 0,51 por ciento en el último mes. Aunque en los últimos 12 meses, la moneda de Garuda registró una depreciación de 4.81 por ciento, incluso hasta el punto de tocar su récord más bajo en el nivel de Rp 17,107 por dólar estadounidense en abril de 2025.

Mientras tanto, Trading Economics estima que el Rupiah estará en el nivel de Rp 16,300.2 por dólar estadounidense al final de este trimestre, y al nivel de Rp 16,595.1 por muñeca estadounidense en el próximo año.

Además, desde el lado nacional, los observadores del mercado monetario, dijo Ibrahim, la política fiscal del gobierno como uno de los factores de referencia, en línea con el plan en el proyecto de presupuesto estatal de 2026, donde el gobierno atraería una nueva deuda de RP 781.87 billones.

Esto se realizará mediante la emisión de SBN por valor de RP 749.19 billones y retirar préstamos netos de RP 32.67 billones.

«Este alto financiamiento de la deuda puede aumentar la presión sobre el rupia, aunque el financiamiento de préstamos netos ha disminuido en comparación con Outlook 2025», dijo Ibrahim.

Luego, desde el lado global, el desarrollo del conflicto ruso-Ukraine todavía eclipsa la dinámica global, aunque el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha prometido garantizar la seguridad de Ucrania como parte de un esquema de asentamiento pacífico.

Pero, por otro lado, se considera que la política arancelaria adicional de los Estados Unidos contra la India para la compra del petróleo ruso ha creado una nueva incertidumbre.