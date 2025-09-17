El rupias se fortaleció a pesar de que el mercado respondió negativamente a la financiación de RP 200 billones a los bancos

Yakarta, Viva – Se prevé que el tipo de cambio del rupia contra el dólar de los Estados Unidos (EE. UU.) Todavía esté fluctuando, pero cerrado fortalecido en el comercio actual.

Basado en la tasa de dólar Spot Interbank de Yakarta o los datos de Jisdor BI, el tipo de cambio Rupiah contra el dólar de los Estados Unidos está en Rp 16,385 por martes 16 de septiembre de 2025. La posición de Rupiah se registró en 20 puntos, desde el tipo de cambio anterior en el nivel de Rp 16,405 en el lunes de septiembre de 2025.

Mientras comercia mercado Spot El miércoles 17 de septiembre de 2025 hasta el 09.02 WIB, el Rupiah fue realizado al nivel de RP 16,422 por como un dólar. Esta posición fortaleció 18 puntos o 0.11 por ciento desde la posición anterior en el nivel de Rp 16,440 por dólar estadounidense.

Montones de dinero rupia con varios nominales

Observador del mercado monetario, dijo Ibrahim, el mercado respondió negativamente por el ministro de finanzas para desembolsar fondos Rp. 200 billones que se establece en Bank Indonesia (BI), para ser distribuido a los bancos en crédito.

Aunque inicialmente fomenta el mercado y el olfato político para obtener simpatía pública, el programa tiene el potencial de violar la constitución, a saber, 3 leyes a la vez.

Aunque el gobierno se refiere al decir que la política fortalecerá el papel del tesorero general del estado en la gestión del efectivo de manera activa y de manera óptima, de acuerdo con la práctica de la gestión del Tesoro en los países modernos donde los fondos colocados aún se registran, se pueden monitorear y ser retirados.

En el desembolso de los fondos, debe comenzar desde un buen proceso de legislación a través del presupuesto estatal y presentar sistemáticamente cuánto se necesita y qué programas se ejecutarán.

El proceso de preparación, determinación y asignación del presupuesto estatal está regulado por el Artículo 23 de la Constitución de 1945, la Ley No. 17/2003 sobre las finanzas estatales y la ley APBN cada año.

Los procedimientos oficiales y las reglas constitucionales deben llevarse a cabo porque el presupuesto estatal está incluido en el dominio público, no en un presupuesto privado o de la empresa. El proceso de política correcto debe llevarse a cabo en función de las reglas del juego, porque si no será un precedente de un presupuesto público utilizado arbitrariamente en el futuro.

Funcionarios estatales deben obedecer las reglas y llevar a cabo políticas de acuerdo con el Plan de Trabajo del Gobierno (RKP), que provienen del Ministerio de Instituciones y el Gobierno Local, de modo que no se produzcan programas en medio de sus deseos.

«El Rupiah está fluctuando pero cerrado fortalecido en el rango de Rp 16,400 – Rp 16,450», dijo.