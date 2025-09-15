El rupias se debilitó después del ministro de finanzas, llamando a la política del monéter fiscal, haciendo que la economía indonesia sea lenta

Yakarta, Viva – Se prevé que el tipo de cambio del rupia contra el dólar de los Estados Unidos (EE. UU.) Todavía esté fluctuando, pero cerrado fortalecido en el comercio actual.

Leer también: Los observadores están preocupados de que la política del Ministro de Finanzas sea RP



Basado en la tasa de dólar Spot de Yakarta Interbank o los datos de Jisdor BI, el tipo de cambio Rupiah contra el dólar de los Estados Unidos está en RP 16,391 por viernes 12 de septiembre de 2025. La posición de Rupiah se registró en 77 puntos, desde el tipo de cambio anterior en el nivel de RP 16,468 en el jueves 11 de septiembre, 2025.

Mientras se cotiza en el mercado spot el lunes 15 de septiembre de 2025 hasta el 09.15 WIB, el Rupiah se negoció al nivel de RP 16,398 por como un dólar. Esta posición debilitó 22 puntos o 0.14 por ciento desde la posición anterior en el nivel de Rp 16,376 por dólar estadounidense.

Leer también: El rupia se fortaleció cuando el gobierno se unió a la liquidez bancaria activador de crédito y amp; Consumo





Ilustración rupiah Foto : pixabay.com/wonderfulbali

Observador del mercado monetario, dijo Ibrahim, Purbaya Yudhi Sadewa nuevamente criticó política fiscal del ministro anterior monetario del banco Indonesia (BI) que contribuye a desacelerar el crecimiento económico.

Leer también: Purbaya asegura que los fondos gubernamentales de RP



La desaceleración fue causada por la cantidad de fondos gubernamentales que se originan en los ingresos estatales, que solo se depositó en el banco central donde el valor había tocado Rp 800 billones.

La falta de dinero que circulaba durante algún tiempo recientemente hizo autoridades fiscales y monetarias, porque desencadenó el pequeño crecimiento económico, especialmente cuando el séptimo presidente Joko Widodo (Jokowi).

Mientras tanto, BPS registró un crecimiento económico en el segundo trimestre de 2025 en un 5,12 por ciento interanual (interanual) desde el segundo trimestre de 2024. En el trimestre anterior del primer trimestre de 2025, un crecimiento menor de 4.87 por ciento (yoy).

Además, el paso de BI en la emisión de instrumentos de deuda, como el Bank Indonesia Rupiah Securities (SRBI) en realidad ayudó a alentar a los bancos a poner sus fondos en el instrumento, y no distribuir crédito al sector real para que la economía disminuyó la velocidad que tuvo un impacto en la disminución del poder adquisitivo.

Desde el lado fiscal, la falta de oferta monetaria en el sistema económico se debe al lento gasto gubernamental. Los fondos recaudados de la deuda a la recaudación de impuestos se llaman solo estacionamiento en BI.

Por lo tanto, de modo que la economía se estire nuevamente, luego algunos de los fondos almacenados por el gobierno en Bi Yak I por Rp 200 billones, se distribuirán a seis Himbara, a saber, Mandiri, Bni, Bri, Btn, BSI y BSN. Los fondos serán efectivos en Himbara con la esperanza de que se canalizará por crédito al sector real.

«El Rupiah está fluctuando pero cerrado fortalecido en el rango de Rp 16,320 – RP 16,380», dijo.