El rupias se debilitó cuando el mercado estaba esperando el discurso estatal de Prabowo y el memorando financiero

Yakarta, Viva – Se prevé que el tipo de cambio del rupia contra el dólar de los Estados Unidos (EE. UU.) Todavía esté fluctuando, pero cerrado fortalecido en el comercio actual.

Leer también: Prabowo Perdana transmitirá el Discurso de Nota Financiera hoy, Pisek Macro Suplupciones a la Política Fiscal del Rapbn 2026



Basado en la tasa de dólares interbancarios interbancarios de Yakarta o los datos de Jisdor BI, el tipo de cambio Rupiah contra el dólar de los Estados Unidos está en RP 16,109 por jueves 14 de agosto de 2025. La posición de Rupiah se registró en 128 puntos desde el tipo de cambio anterior a nivel de RP 16,237 en el comercio del miércoles 13 de agosto, 2025.

Mientras se cotiza en el mercado spot el viernes 15 de agosto de 2025 hasta el 09.25 WIB, el Rupiah se negoció al nivel de Rp 16,154 por dólar estadounidense. Esta posición debilitó 38 puntos o 0.24 por ciento desde la posición anterior en el nivel de RP 16,116 por dólar estadounidense.

Leer también: El Rupia se debilitó junto con la revisión de la proyección del FMI sobre la economía indonesia 2025



Observador del mercado monetario, dijo Ibrahim, los participantes del mercado estaban esperando el discurso estatal del presidente Prabowo Subianto, incluido Nota financiera y app bill 2026 El nuevo Will se entregará oficialmente hoy, viernes 15 de agosto de 2025.

Leer también: El rupia es letárgico después de que el BI anunció la disminución en las reservas de divisas indonesias a fines de julio de 2025



Los dos discursos estatales del presidente Prabowo en el 80 aniversario de la independencia de la República de Indonesia, darán una imagen clara de los programas de postura y prioridad del gobierno de APBN el próximo año.

El primer discurso está programado para las 09.00 WIB frente al MPR, sobre informes sobre los resultados del rendimiento del gobierno que se ha estado ejecutando durante casi 300 días o casi 10 meses.

El segundo discurso estatal se realizará a las 14.30 WIB frente a la reunión plenaria de DPR.

Está previsto que el presidente Prabowo presente una introducción al borrador del presupuesto estatal (Rapbn) Año 2026.

«El Rupiah está fluctuando pero cerrado en el rango de Rp. 16.060 – Rp. 16,120», dijo.