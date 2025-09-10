El Rupia se fortaleció para enfrentar preocupaciones de los inversores sobre la renuncia de Sri Mulyani del Ministro de Finanzas

Yakarta, Viva – Se prevé que el tipo de cambio del rupia contra el dólar de los Estados Unidos (EE. UU.) Todavía esté fluctuando, pero cerrado debilitado en el comercio actual.

Basado en la tasa de dólares interbancarias de Yakarta o los datos de Jisdor BI, el tipo de cambio Rupiah contra el dólar de los Estados Unidos está en Rp 16,462 por martes 9 de septiembre de 2025. La posición de Rupiah se registró como debilitando 114 puntos, del tipo de cambio anterior en RP 16,348 en el lunes 8 de septiembre, 2025.

Mientras se cotiza en el mercado spot el miércoles 10 de septiembre de 2025 hasta el 09.12 WIB, el Rupiah fue comercializado a nivel de RP. 16,444 por como un dólar. Esta posición aumentó 38 puntos o 0.23 por ciento desde la posición anterior en el nivel de Rp 16,482 por dólar estadounidense.

Montones de dinero rupia con varios nominales

Observador del mercado monetario, dijo Ibrahim, eliminación Sri Mulyani Indrawati como Ministro de finanzas ha activado Preocupaciones de los inversores Global, para la dirección fiscal de Indonesia bajo el presidente Prabowo Subianto. En lugar de Sri Mulyani, designado Purbaya Yudhi Sadewa.

La noticia de la renuncia de Sri Mulyani, en realidad ha estado soplando en las últimas semanas, ya que la creciente agitación política y la protesta pública relacionada con las lujosas instalaciones de los miembros del parlamento.

De hecho, su residencia fue saqueada por los manifestantes, lo que provocó temores de que renunciara. El problema había alentado la acción de vender acciones nacionales y bonos, antes de finalmente disminuir después de que Sri Mulyani desestimó los rumores a través de una declaración en su cuenta personal de Instagram la semana pasada.

«Sin embargo, su eliminación de repente el lunes por la noche realmente sorprendió al mercado», dijo Ibrahim.

Sri Mulyani es un símbolo de estabilidad y certeza para los inversores nacionales y globales. Es un ancla de los sentimientos de los inversores, lo cual es gracias a la experiencia y el registro de sus rastros de varias crisis que van desde los plumadores de los rupias en 2018 hasta Pandemi Covid-19, siempre apareciendo como una figura que calma el mercado. Por lo tanto, se consideró que su partida esta vez tenía el potencial de sacudir la credibilidad de la política fiscal de Indonesia.

El mercado reacciona inmediatamente negativamente a la reorganización. Donde se demostró que las salidas de capital extranjeras o las salidas de capital de las acciones alcanzaron los US $ 254 millones, en los primeros cuatro días de septiembre con bonos registraron mayores ventas.

«El Rupiah está fluctuando pero cerrado se debilita en el rango de Rp. 16,480 – Rp. 16,540», dijo.