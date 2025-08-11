El Rupia se fortaleció esperando la sinergia del Gobierno del Jack Económico de la República de Indonesia

Yakarta, Viva – Se prevé que el tipo de cambio del rupia contra el dólar de los Estados Unidos (EE. UU.) Todavía esté fluctuando, pero cerrado debilitado en el comercio actual.

Basado en la tasa de dólar Spot Interbank de Yakarta o los datos de Jisdor BI, el tipo de cambio Rupiah contra el dólar de los Estados Unidos está en RP 16,299 por viernes 8 de agosto de 2025. La posición de Rupiah se registró en 13 puntos desde el tipo de cambio anterior a nivel de RP 16,312 en el jueves 7 de agosto, 2025.

Mientras se cotiza en el mercado spot el lunes 11 de agosto de 2025 hasta el 09.25 WIB, el Rupiah se negoció al nivel de RP 16,248 por como un dólarfortaleció 44 puntos o 0.27 por ciento desde la posición anterior en el nivel de Rp 16,292 por dólar estadounidense.

Índice de precios de acciones compuestas (CSPI)

Observador del mercado monetario, dijo Ibrahim, el objetivo gobierno Fomentar el crecimiento económico nacional por encima del 5-6 por ciento requiere la estrategia adecuada para las dos máquinas de conducción económica principales, a saber, el sector gubernamental y privadopuede correr equilibrado.

El tipo de cambio del rupia contra el dólar estadounidense

«El poder económico de Indonesia todavía se basa en la demanda interna, a saber, el consumo y la inversión (PMTB), que en junio de 2025 contribuyó con el 90 por ciento del producto interno bruto (PIB)», dijo Ibrahim.

Dos máquinas de conducción económica, a saber, el gobierno y el sector privado deben funcionar juntos. Durante este tiempo, ambos son siempre cojos, donde uno muere y una forma, mientras que no es suficiente.

Por ejemplo, en la era del presidente SBY, cuando el precio de los altos productos básicos, la economía fue impulsada por el sector privado y la deuda del gobierno. Por el contrario, en la era del presidente Jokowi, el papel del gobierno dominante, especialmente durante los pandemi.

Aunque los desafíos globales como la geopolítica y la incertidumbre económica continúan eclipsando, pero la importancia de mantener el impulso interno y mucho menos su contribución a la economía alcanza el 80 por ciento. Los programas como la alimentación nutritiva gratuita y las cooperativas rojas y blancas son muy buenos para mantener la estabilidad, pero no ignore el sector privado.

Ilustración de la riqueza en forma de propiedad de dinero en dólares

Además, el gobierno también debe alentar a los bancos a ser más agresivos en la canalización del financiamiento al mundo de los negocios, para revivir el lado del consumo y la inversión.

Además, Bank Indonesia continúa reduciendo la tasa de interés de referencia, de modo que los acreedores (empresarios) deberían obtener nuevamente un préstamo del deudor (banca).

«El Rupiah está fluctuando pero cerrado debilitado en el rango de Rp 16,280 – RP 16,330», dijo.