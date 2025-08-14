El rupia se fortaleció considerablemente como la posible poda de las tasas de interés de la Fed

Yakarta, Viva – Se prevé que el tipo de cambio del rupia contra el dólar de los Estados Unidos (EE. UU.) Todavía esté fluctuando, pero cerrado debilitado en el comercio actual.

Según los datos de la tasa de dólar Spot de Yakarta Interbank o Jisdor BI, el tipo de cambio Rupiah contra el dólar de los Estados Unidos está en Rp 16,237 por miércoles 13 de agosto de 2025.

La posición de Rupiah se registró en 61 puntos desde el tipo de cambio anterior en el nivel de Rp 16,298 en la negociación el martes 12 de agosto de 2025.



El tipo de cambio del rupia contra el dólar estadounidense

Mientras se cotiza en el mercado spot el jueves 14 de agosto de 2025 hasta 09.20 WIB, el Rupiah se negoció al nivel de RP 16,098 por dólar estadounidense. Esta posición aumentó 104 puntos o 0.64 por ciento desde la posición anterior en el nivel de Rp 16,202 por dólar estadounidense.

Observador del mercado monetario, dijo Ibrahim, el fortalecimiento de la rupia es suficiente afilado Eso se debe a una serie de factores que lo influyen. Uno de ellos es del lado externo, donde se informa que los últimos datos de inflación de los Estados Unidos continúan experimentando refuerzo.

«Indica que La alimentada Es probable que reduzca las tasas de interés en el segundo semestre de 2025 «, dijo Ibrahim en su declaración, el jueves 14 de agosto de 2025.

Agregó que los factores que influyeron en la posibilidad de una disminución de las tasas de interés por parte de la Fed, entre otros, fueron el Informe del Índice de Precios al Consumidor de los Estados Unidos (IPC) en julio de 2025 que aumentó según las estimaciones.

Además, la entrada de los últimos funcionarios del Banco Central de EE. UU. Indica que habrá cambios significativos que probablemente sean inversamente proporcionales a la política anterior de Jerome Powell.

«Especialmente, a saber, en cuestión de disminuir la tasa de interés de la tasa de fondos de la Fed en el segundo semestre de 2025», dijo.