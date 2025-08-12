El Rupia se debilitó junto con la revisión de la proyección del FMI sobre la economía indonesia 2025

Yakarta, Viva – Se prevé que el tipo de cambio del rupia contra el dólar de los Estados Unidos (EE. UU.) Todavía esté fluctuando, pero cerrado debilitado en el comercio actual.

Según los datos de la tasa de dólar de la interbanca interbancaria de Yakarta o Jisdor BI, el tipo de cambio Rupiah contra el dólar de los Estados Unidos está en Rp 16,253 por lunes 11 de agosto 2025. La posición de Rupiah se registró en 46 puntos desde el tipo de cambio anterior en el nivel de Rp 16,299 en la negociación el viernes 8 de agosto de 2025.

Mientras se cotiza en el mercado spot el martes 12 de agosto de 2025 hasta el 09.06 WIB, el Rupiah se negoció al nivel de RP 16,285 por como un dólardebilitó 6 puntos o 0.03 por ciento desde la posición anterior en el nivel de Rp 16,279 por dólar estadounidense.

Observador del mercado monetario, dijo Ibrahim, el Fondo Monetario Internacional (IMF) La proyección del crecimiento económico de Indonesia en 2025 aumentó nuevamente, a 4.8 por ciento en la última publicación en julio de 2025. Anteriormente, el FMI había proyectado que el crecimiento económico de Indonesia alcanzaría el 4,7 por ciento en 2025, donde hubo un ligero aumento del 0,1 por ciento.

Revisión El FMI también está en línea con el aumento en la proyección del crecimiento económico mundial, que en 2025 se predice que será del 3 por ciento o más del 0.2 por ciento. Mientras que en 2026 se espera que alcance el 3.1 por ciento, un aumento del 0.1 por ciento en comparación con la proyección de abril de 2025.

Según el FMI, el aumento fue impulsado por una mayor demanda que las estimaciones anteriores. Uno de ellos se debe a la anticipación de las tarifas más altas, desde la tarifa promedio de Trump que cayó en comparación con el anuncio de abril de 2025, mejora de las condiciones financieras, debilitando los dólares estadounidenses, hasta la expansión fiscal en varias jurisdicciones principales.

«Hasta ahora, los aranceles recíprocos para Indonesia han caído al 19 por ciento, después de anunciarse previamente en un 32 por ciento en abril de 2025», dijo Ibrahim.

Según él, la disminución fue el resultado de las negociaciones entre los dos jefes de estado, con una serie de requisitos que deben cumplirse. Por ejemplo, como aranceles gratuitos para productos de exportación de los EE. UU., Entonces Indonesia comprará productos energéticos de EE. UU. Por valor de US $ 15 mil millones, productos agrícolas por valor de US $ 4.5 mil millones, más 50 aviones Boeing, la mayoría de los cuales provienen de la serie 777.

El FMI evalúa que la tensión geopolítica actual puede debilitar el crecimiento económico, interrumpir la cadena de suministro global y hacer que los precios de los productos básicos aumenten. Sin embargo, la proyección actual del crecimiento económico global supuestamente aumenta siempre que haya políticas que puedan crear confianza, previsibilidad y sostenibilidad para reducir la tensión y mantener la estabilidad de los precios.



Ilustración de la riqueza en forma de propiedad de dinero en dólares

«El Rupiah está fluctuando pero cerrado se debilita en el rango de Rp 16,270 – RP 16,320», dijo.