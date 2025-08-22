El rupia se debilitó junto con el enfoque y espera al mercado global al discurso del presidente de la Fed.

Yakarta, Viva – Se predice que el tipo de cambio Rupiah contra el dólar de los Estados Unidos (EE. UU.) Todavía fluctúa en el comercio actual.

Según los datos de la tasa de dólares interbancarios de Yakarta o Jisdor BI, el tipo de cambio Rupiah contra el dólar de los Estados Unidos está en Rp 16,283 por jueves 21 de agosto de 2025.

Se sabe que se registró la posición del rupia fortificado 8 puntos desde el tipo de cambio anterior en Rp 16,291, en la negociación del miércoles 20 de agosto de 2025.

Mientras se cotiza en el mercado spot el viernes 22 de agosto de 2025 hasta el 09.12 WIB, el Rupiah fue comercializado a nivel de RP. 16,341 por como un dólar.

Esta posición debilitó 53 puntos o 0.33 por ciento desde la posición anterior en el nivel de Rp 16,288 por dólar estadounidense.

Los participantes del mercado predicen que el tipo de cambio rupiah se moverá volátil en el comercio actual, ya que el enfoque global está esperando discurso Ketua La Reserva Federal (la Fed), Jerome ‘Jay’ Powell Di Simposium Jackson Hole.

Mientras que en el mercado spot, el dólar estadounidense fue monitoreado estable y hacia el fortalecimiento semanal, respaldado por las expectativas de la política de tasas de interés de la Fed.

Donde, los lentos datos de empleo de los Estados Unidos que estaban bajo las expectativas de los participantes del mercado en julio de 2025, habían provocado previamente la esperanza de recortar flores agresivas.

Sin embargo, los comentarios cautelosos de varios funcionarios de la Fed y datos económicos que muestran presión inflacionaria han hecho que los participantes del mercado ahora sean más cuidadosos.